Borsa ilk yarıda yükseldi
34 dakika önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,67'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:25 Kaynak: İHA
, günün ilk yarısında yüzde 2,67'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,67'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 2.574,91 puanlık artışla 99 bin 60 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,20, holding endeksi ise 1,03 değer kazandı.
(İHA)
Benzine 27 kuruş zam bekleniyor
Sebzeyi bıraktı, ejder meyvesi üretimine başladı! Şimdi paraya para demiyor
Son dakika! Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları serbest bırakıldı
İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketli dakikalar