Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda yükseldi
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Borsa ilk yarıda yükseldi

9 dakika önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,56'lık yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa ilk yarıda yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,56'lık yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,56'lık yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 560,71 puanlık artışla 99 bin 942 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,63, holding endeksi ise 0,12 değer kazandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:45 Kaynak: İHA
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