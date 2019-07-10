Borsa ilk yarıda yükseldi
41 dakika önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,30'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:45 Kaynak: İHA
, günün ilk yarısında yüzde 0,30'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,30'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 288,62 puanlık artışla 97 bin 99 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,15, holding endeksi ise 0,41 değer kazandı.
(İHA)
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