Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda yükseldi
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Borsa ilk yarıda yükseldi

41 dakika önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,30'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa ilk yarıda yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul, Güncel
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,30'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,30'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 288,62 puanlık artışla 97 bin 99 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,15, holding endeksi ise 0,41 değer kazandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:45 Kaynak: İHA
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