Borsa ilk yarıda yükseldi
11 dakika önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,52'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
, günün ilk yarısında yüzde 1,52'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,52'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.538,10 puanlık artışla 102 bin 626 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,73, holding endeksi de 1,47 değer kazandı.
(İHA)
AK Parti Milletvekili Yeneroğlu, Akit gazetesindeki köşe yazısına tepki gösterdi Türk Donanması Doğu Akdeniz'de! Görüntüleri MSB sosyal medya hesabından paylaştı Trans birey katilinden iğrenç savunma: Bana, "Üç kişi toplu ilişkiye girelim" dedi Akbank konut kredisi faizini düşürdü