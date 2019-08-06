Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda yükseldi
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Borsa ilk yarıda yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,30'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa ilk yarıda yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,30'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,30'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 294,09 puanlık artışla 98 bin 967 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi ise yüzde 0,69 değer kazandı.
(İHA)
Borsa İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:50 Kaynak: İHA
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