Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda yükseldi
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Borsa ilk yarıda yükseldi

5 dakika önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,18'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa ilk yarıda yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,18'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,18'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 183,83 puanlık artışla 99 bin 767 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:48 Kaynak: İHA
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