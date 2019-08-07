Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,18'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,18'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,18'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 183,83 puanlık artışla 99 bin 767 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kazandı.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı

Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu

HDP'li belediyeler, Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı

Süleyman Demirel'in ilk otomobili, Niğde'de satışa çıkarıldı!