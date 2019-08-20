Borsa ilk yarıda yükseldi
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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,91'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:30 Kaynak: İHA
, günün ilk yarısında yüzde 0,91'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,91'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 867,47 puanlık artışla 96 bin 153 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi ise yüzde 0,58 değer kazandı. - İSTANBUL
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