Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa ilk yarıda yükseldi

14 dakika önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,78'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa ilk yarıda yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,78'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,78'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 809,30 puanlık artışla 104 bin 318 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi de yüzde 0,81 değer kazandı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Call of Duty Mobile ilk günden rekor kırdı
Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi konkordato ilan etti Yumurtanın ardından Irak'a mandalina ihracatı da durdu, tırlar gümrükten döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 13:44:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıda yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]