Borsa ilk yarıda yükseldi
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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,78'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,78'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,78'lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 809,30 puanlık artışla 104 bin 318 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi de yüzde 0,81 değer kazandı. - İSTANBUL
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