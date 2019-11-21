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Borsa ilk yarıda yükseldi

7 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzdelik bir değişim göstermedi.

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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzdelik bir değişim göstermedi.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzdelik bir değişim göstermedi. Endeks, 106 bin 782 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi de yüzde 0,64 değer kazandı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:27 Kaynak: İHA
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