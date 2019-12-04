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Borsa ilk yarıda yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,35 arttı.

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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,35 arttı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,35 arttı. Endeks, 371,53 puanlık artışla 107 bin 161 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,12 azaldı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:44 Kaynak: İHA
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