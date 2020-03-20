Borsa ilk yarıda yükseldi - Son Dakika
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Borsa ilk yarıda yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 3,03 değer kazandı.

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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 3,03 değer kazandı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 3,03 değer kazandı. Endeks, 558,81 puanlık artışla 87 bin 775,95 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,75, holding endeksi de yüzde 2,32 değer kazandı. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:23 Kaynak: İHA

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