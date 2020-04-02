Borsa, ilk yarısında düştü
6 saat önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kaybetti.
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kaybetti.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kaybetti. Endeks, 240,68 puanlık azalışla 88 bin 844,45 puana düştü. Toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,09 arttı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:41 Kaynak: İHA
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