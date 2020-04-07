Borsa, ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa, ilk yarısında yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,06 değer kazandı.

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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,06 değer kazandı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,06 değer kazandı. Endeks, 1.900,93 puan artışla 93 bin 972,06 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,04 değer kazandı.Holding endeksi ise yüzde 2,93 arttı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:29 Kaynak: İHA

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