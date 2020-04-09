Borsa, ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,20 değer kazandı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,20 değer kazandı. Endeks, 1.114,93 puan artışla 94 bin 340,15 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,53 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 1,74 arttı. - İSTANBUL