Son Dakika Haberleri: Borsa ilk yarıyı 92 bin puandan kapattı

Borsa ilk yarıyı 92 bin puandan kapattı

38 dakika önce

Fed'in beklendiği kadar "güvercin" olmayan açıklamaları sonrası global borsalar satış baskısı altındayken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını 92 bin puanın hemen üzerinde tamamladı.

Borsa ilk yarıyı 92 bin puandan kapattı, System.String[]
Fed'in beklendiği kadar "güvercin" olmayan açıklamaları sonrası global borsalar satış baskısı altındayken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını 92 bin puanın hemen üzerinde tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:18 

Fed, Ekonomi
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