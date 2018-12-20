Borsa ilk yarıyı 92 bin puandan kapattı
38 dakika önce
Fed'in beklendiği kadar "güvercin" olmayan açıklamaları sonrası global borsalar satış baskısı altındayken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını 92 bin puanın hemen üzerinde tamamladı.
Fed
'in beklendiği kadar "güvercin" olmayan açıklamaları sonrası global borsalar satış baskısı altındayken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını 92 bin puanın hemen üzerinde tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:18
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