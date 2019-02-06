Borsa ilk yarıyı düşüşle kapattı
2 saat önce
Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 1 gerilerken, BIST 100 endeksi yüzde 0,35 azalışla 102 bin puana geldi.
Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 1 gerilerken, BIST 100 endeksi yüzde 0,35 azalışla 102 bin puana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:25
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