Borsa İlk Yarıyı Ekside Geçti
1 saat önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,59'luk düşüş yaşadı.
Borsa İstanbul
, günün ilk yarısında yüzde 0,59'luk düşüş yaşadı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,59'luk düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 602,43 puanlık azalışla 101 bin 126 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 1,12 azaldı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:36 Kaynak: İHA
DSP'nin İstanbul Adayı Muammer Aydın Oldu
Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu
Binali Yıldırım: Yavaş Konuşurum Soyadım Gibi İş Yaparım
CHP Seçim Otobüsü, Tanzim Çadırı Önünde Barış Manço'nun "Domates, Biber, Patlıcan" Şarkısını Çaldı