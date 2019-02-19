Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıyı Ekside Geçti

Borsa İlk Yarıyı Ekside Geçti

1 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,59'luk düşüş yaşadı.

Borsa İlk Yarıyı Ekside Geçti, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,59'luk düşüş yaşadı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,59'luk düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 602,43 puanlık azalışla 101 bin 126 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 1,12 azaldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:36 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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