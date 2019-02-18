Son Dakika Haberleri: Borsa, IPARD için ücretsiz danışmanlık verecek

Borsa, IPARD için ücretsiz danışmanlık verecek

24 dakika önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikası olan IPARD'tan yararlanmak isteyen üyeler için yapılan, ücretsiz proje hazırlama İş Birliği Protokolünü değerlendirdi.

Borsa, IPARD için ücretsiz danışmanlık verecek, System.String[]
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikası olan IPARD'tan yararlanmak isteyen üyeler için yapılan, ücretsiz proje hazırlama İş Birliği Protokolünü değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:40 

Bursa, Ekonomi
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