Borsa, IPARD için ücretsiz danışmanlık verecek
24 dakika önce
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikası olan IPARD'tan yararlanmak isteyen üyeler için yapılan, ücretsiz proje hazırlama İş Birliği Protokolünü değerlendirdi.
Bursa
Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Avrupa Birliği
'nin Ortak Tarım Politikası olan IPARD'tan yararlanmak isteyen üyeler için yapılan, ücretsiz proje hazırlama İş Birliği Protokolünü değerlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:40
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