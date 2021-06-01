Borsa İstanbul "2020'de dünyanın en likit piyasası"

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) "Türkiye Sermaye Piyasası 2020" raporuna göre, Borsa İstanbul yüzde 381 devir hızı ile 2020 yılında dünyanın en likit piyasası oldu.

Raporda, 2020 yılında dünyada kote olan şirketlerin toplam piyasa değerinin bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 112.7 trilyon dolara ulaştığı belirtildi.

TSPB raporu, 2020 yılının küresel ekonomide olduğu gibi sermaye piyasaları açısından da Covid-19 virüsünün küresel çapta bir salgına dönüşmesi nedeniyle beklenmedik gelişmelerle dolu bir yıl olduğunu gösterdi. TSPB raporuna göre, yüzde 341 devir hızı ile Çin'deki Şenzhen Borsası en likit ikinci borsa olurken, yüzde 334 devir hızıyla ABD'deki Nasdaq üçüncü, yüzde 267 devir hızıyla Tayvan Taipei ise dünyanın en likit dördüncü borsası oldu. TSPB "Türkiye Sermaye Piyasası 2020" raporuna göre 23 gelişmiş ve 24 gelişmekte olan ülkenin büyük ve orta ölçekli şirketlerinin performansını yansıtan MSCI ACWI endeksi 2020 yılını dolar bazında yüzde 16 artışla tamamladı. TSPB Raporu'nda, 2020 yılında dünya genelinde borsa getirilerinin gelişmiş ülkelerde pozitif olduğu görülürken gelişmekte olan ülkelerin çoğunun yılı dolar bazında kayıpla kapattığı belirtildi. Rapora göre, 2020 yılında organize borsalar arasında dolar bazında bir önceki yıla kıyasla en fazla getiriyi yüzde 271 ile Tahran Borsası sağladı. Vietnam'daki Hanoi Borsası'nın 2020 yılında yüzde 99 getiri ile Tahran'ın ardından ikinci en yüksek getiri sağlayan borsa olduğu görülürken, Şenzhen Borsası'nın (Çin) yüzde 44.2 getiri ile üçüncü, Nasdaq'ın (ABD) yüzde 43.6 ile dördüncü olduğu vurgulandı. Raporda, Çin'in salgını hızla kontrol altına alarak avantaj sağladığı, salgın ortamında internet üzerinden işlemlerin ivmelenmesiyle birlikte teknoloji şirketlerinin iş hacmi ve bu şirketlere olan yatırımcı ilgisinin teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq'ın iyi performans göstermesinde etkili olduğu belirtildi. En fazla kayıp yaşayan 10 borsadan 9'unun Afrika ve Latin Amerika ülkeleri borsaları olduğunun vurgulandığı raporda, 2020 yılı genelinde salgın nedeniyle petrol fiyatının zayıf seyretmesinin ekonomisi ağırlıkla petrol gelirine bağlı olan ülke borsalarının geride kalmasında etkili olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, Borsa İstanbul'un 2020'de dolar cinsinden yüzde 3.0 getiri ile MSCI gelişen piyasalar endeksi (yüzde 18) ile MSCI dünya endeksinin (yüzde 17) getirisinin gerisinde kaldığı hatırlatıldı. TSPB "Türkiye Sermaye Piyasası 2020" raporunda, endekslerdeki artışın yanı sıra halka arzların da etkisiyle 2020 yılında dünyada kote olan şirketlerin toplam piyasa değerinin bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 112 trilyon 675 milyar dolara çıktığı vurgulandı. TSPB'nin Dünya Borsalar Federasyonu verilerinden yararlanarak oluşturduğu raporda, "2020 yılında dünya borsalarındaki toplam piyasa değerindeki artışın yarısı Nasdaq ve Çinli borsalardan geldi. ABD borsalarındaki şirketler 45 trilyon dolarlık piyasa değeri ile dünya borsalarının toplam piyasa değerinin yüzde 40'ına sahip. Uzak Doğu blokunda yer alan Japonya, Çin ve Hong Kong ve Şenzhen borsaları piyasa değeri bakımından ABD borsalarının ardından geliyor ve toplam piyasa değerinin yüzde 22'sini oluşturuyor. Avrupa'nın en büyüğü ise 5.4 trilyon dolar piyasa değeri ile Hollanda, Belçika, Fransa, Portekiz ve Norveç Borsalarını içeren Euronext Borsasıdır" denildi. (Tablo)