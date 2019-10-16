Son Dakika Haberleri: Borsa İstanbul, banka hisselerinde 'açığa satışı' yasakladı
Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul, banka hisselerinde 'açığa satışı' yasakladı

Borsa İstanbul, banka hisselerinde 'açığa satışı' yasakladı

2 saat önce

Borsa İstanbul AŞ, BIST 30 Endeksi dahilindeki banka hisselerinde bugünden itibaren geçici olarak açığa satışın yasaklandığını bildirdi.

Borsa İstanbul, banka hisselerinde 'açığa satışı' yasakladı, System.String[]

Borsa İstanbul AŞ, BIST 30 Endeksi dahilindeki banka hisselerinde bugünden itibaren geçici olarak açığa satışın yasaklandığını bildirdi.


Borsa İstanbul AŞ, BIST 30 Endeksi dahilindeki banka hisselerinde bugünden itibaren geçici olarak açığa satışın yasaklandığını bildirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğünce, BIST 30 Endeksi dahilinde olan Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), VakıfBank (VAKBN.E) ve Yapı Kredi (YKBNK.E) paylarında bugünden itibaren geçici olarak açığa satış yasağı getirildi.


Açığa satış, pay piyasalarında, hisse fiyatlarının yükselişi yerine düşüşünden kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların, sahip olmadıkları hisse senedini ödünç almak kaydıyla satması anlamına geldiği belirtiliyor. - İSTANBUL

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borsa İstanbul, banka hisselerinde "açığa satışı" yasakladı
Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne yatay seyirle başladı! İşte son durum ABD savcıları Halkbank hakkında iddianame hazırladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 13:12:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa İstanbul, banka hisselerinde 'açığa satışı' yasakladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]