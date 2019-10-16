Son Dakika Haberleri: Borsa İstanbul, banka hisselerinde 'açığa satışı' yasakladı
Son Dakika Güncel Borsa İstanbul, banka hisselerinde 'açığa satışı' yasakladı

Borsa İstanbul, banka hisselerinde 'açığa satışı' yasakladı

1 saat önce

Borsa İstanbul AŞ, BIST 30 Endeksi dahilindeki banka hisselerinde bugünden itibaren geçici olarak açığa satışın yasaklandığını bildirdi.

Borsa İstanbul, banka hisselerinde 'açığa satışı' yasakladı, System.String[]

Borsa İstanbul AŞ, BIST 30 Endeksi dahilindeki banka hisselerinde bugünden itibaren geçici olarak açığa satışın yasaklandığını bildirdi.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 30 Endeksi dahilindeki banka hisselerinde bugünden itibaren geçici olarak açığa satışın yasaklandığını bildirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğünce, BIST 30 Endeksi dahilinde olan Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), VakıfBank (VAKBN.E) ve Yapı Kredi (YKBNK.E) paylarında bugünden itibaren geçici olarak açığa satış yasağı getirildi.

Açığa satış, pay piyasalarında, hisse fiyatlarının yükselişi yerine düşüşünden kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların, sahip olmadıkları hisse senedini ödünç almak kaydıyla satması anlamına geldiği belirtiliyor.

(EE-E)

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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Borsa İstanbul, banka hisselerinde "açığa satışı" yasakladı
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