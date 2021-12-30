Borsa İstanbul Başkanı Arıcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Arıcan, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Amer Shallodi'nin, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 10 yaşındaki Filistinli çocuk İsmail En-Niçebir'i darbederek gözaltına aldıkları anı kaydeden "Orantısız güç" adlı fotoğrafını tercih eden Arıcan, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karelerine oy verdi.

Prof. Dr. Arıcan, AA'nın fotoğraflarını ve gerçekleştirdiği fotoğraf oylamasını çok kayda değer ve kıymetli bulduğunu belirterek, "Dünyada hem spor hem haber hem yaşamdaki yılın gerçekleşen olaylarını, böyle bir hafızayı yoklama şeklinde önümüze sunması hakikaten kıymetli. Dilerim biz de güzel şeylere vesile olmuşuzdur. Kazanan herkese hayırlı olsun. Düşünen, fikriyle hizmet eden, emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.