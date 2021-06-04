Borsa İstanbul, bilgi teknolojileri takımına işe alım gerçekleştirecek - Son Dakika

İşe alım sınavı için başvurular, 30 Haziran'a kadar "kariyer.borsaistanbul.com" üzerinden yapılabilecek.

Bu doğrultuda, Bilgi Teknolojileri Ana İş Grubu'na bağlı direktörlüklerinde çalışmak üzere "BT Uzman Yardımcısı" unvanında işe alımlar gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul, gelecek vizyonunu bilişim teknolojileriyle birleştiren, yeniliklere açık, yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemiş yeni çalışma arkadaşları arıyor.

18 Haziran'da dijital ortamda sunulacak olan öğrenci karneleri, isteyen velilere basılı olarak verilecek

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