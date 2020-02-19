Borsa İstanbul : BIST pay endekslerinden iki sıfır atılacak

Borsa İstanbul, TL olarak hesaplanan "Fiyat ve Getiri Endeksleri"nden, 27 Nisan'dan itibaren iki sıfır atılmasına karar verildiğini açıkladı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "BIST 30 ve BIST 100 endeksleri başta olmak üzere, Borsamız tarafından hesaplanan BIST Pay Endekslerinin halihazırda ulaştıkları seviyeler dikkate alınarak, TL olarak hesaplanan 'Fiyat ve Getiri Endeksleri'nden iki sıfır atılmasına karar verilmiştir. Uygulamanın planlanan devreye alım tarihi 27.04.2020 olup endekslerden iki sıfır atılmasıyla birlikte endeks değerinin virgülden sonra iki hane gösterilmesine devam edilecektir" denildi.

Açıklamaya göre, uygulama tarihi itibarıyla ilgili endekslerin bölen değerleri 100'le çarpılarak endeks değerlerinin iki sıfır atılmış olarak hesaplanması sağlanacak, geçiş tarihinden önce hesaplanmış endeks değerleri ise 100'e bölünerek, endekslerin başlangıç tarihlerindeki başlangıç değerleri ve tarihsel endeks değerleri güncellenecek.