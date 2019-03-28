Son Dakika Haberleri: Borsa İstanbul: "Borsamız Nezdindeki Swap Piyasasında İse Fiyatlamalar Sağlıklı ve Olağan Şekilde...

Borsa İstanbul: "Borsamız Nezdindeki Swap Piyasasında İse Fiyatlamalar Sağlıklı ve Olağan Şekilde...

58 dakika önce

Borsa İstanbul: "Borsamız nezdindeki swap piyasasında ise fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam etmektedir.

Borsa İstanbul:
Borsa İstanbul: "Borsamız nezdindeki swap piyasasında ise fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam etmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:15 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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