Borsa İstanbul: "Borsamız Nezdindeki Swap Piyasasında İse Fiyatlamalar Sağlıklı ve Olağan Şekilde...
58 dakika önce
Borsa İstanbul: "Borsamız nezdindeki swap piyasasında ise fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam etmektedir.
Borsa İstanbul
: "Borsamız nezdindeki swap piyasasında ise fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam etmektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:15 Kaynak: AA
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