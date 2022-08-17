Borsa İstanbul'da güne rekor seviyeden başlandı! BIST endeksi yüzde 0,53 artış gösterdi - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da güne rekor seviyeden başlandı! BIST endeksi yüzde 0,53 artış gösterdi

17.08.2022 10:04
Borsa İstanbul'da güne rekor seviyeden başlandı! BIST endeksi yüzde 0,53 artış gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünü kapanış rekoruyla kapatmasının ardından yeni güne yüzde 0,53 artarak 2.928,71 puan ile rekor seviyeden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,41 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 2.928,71 puan ile tarihi zirvesini gördü. Bankacılık endeksi yüzde 0,92 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,46'yla ticaret, en çok kaybettiren yüzde 1,15'le inşaat oldu.

DÜN KAPANIŞ REKORU KIRDI

BIST 100 endeksi, dün gün içinde yüzde 2,5'in üzerinde değer kaybederek 2.773 puana kadar gerilese de bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 1,96 artışla 2.913,30 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı. Analistler, ABD'de beklentilerden iyi gelen şirket karlılıkları ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarını güçlendirebileceğine yönelik haber akışıyla küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

BIST 100'DE 3.000 SEVİYESİ DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklarının bulunduğunu aktaran analistler, veri gündeminde ise Euro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışların öne çıktığını bildirdi. Analistler, bilanço sezonu kapsamında sektör ve hisse bazlı ayrışmaların da sürebileceğine işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.950 ve 3.000 seviyelerinin direnç, 2.880 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Finans Borsa İstanbul'da güne rekor seviyeden başlandı! BIST endeksi yüzde 0,53 artış gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da güne rekor seviyeden başlandı! BIST endeksi yüzde 0,53 artış gösterdi - Son Dakika
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