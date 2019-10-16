Son Dakika Haberleri: Borsa İstanbul'da BİST30 banka hisselerine açığa satış yasağı
Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BİST30 banka hisselerine açığa satış yasağı

Borsa İstanbul'da BİST30 banka hisselerine açığa satış yasağı

1 saat önce

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, BİST30 endeksine dahil olan banka hisselerinde açığa satış yasağı getirdi.

Borsa İstanbul'da BİST30 banka hisselerine açığa satış yasağı, System.String[]

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, BİST30 endeksine dahil olan banka hisselerinde açığa satış yasağı getirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:22 
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