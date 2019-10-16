Borsa İstanbul'da BİST30 banka hisselerine açığa satış yasağı
1 saat önce
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, BİST30 endeksine dahil olan banka hisselerinde açığa satış yasağı getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:22
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