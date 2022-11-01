Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek günlük kapanış rekorunu kırdı - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek günlük kapanış rekorunu kırdı

01.11.2022 18:53

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,90 kazançla 4.054,67 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirerek rekor kırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,90'lık yükselişle tamamladı. Endeks 75,71 puan artışla 4.054,67 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,84 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,26 ile gıda, içecek oldu. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.

GÖZLER FED'DE

Fed'in yarın politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde belirsizliğin sürdüğü gözleniyor. Bu kapsamda bankanın yarınki toplantısında yapacağı yönlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Devam eden bilanço sezonu kapsamında hisse bazlı hareketliliklerin de sürdüğünü belirten analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde ihracat rakamları yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da ve Euro Bölgesinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını ifade etti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.100 seviyesinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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Borsa İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Finans Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek günlük kapanış rekorunu kırdı - Son Dakika

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