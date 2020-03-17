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Borsa İstanbul'da devre kesici uygulaması "yukarı yönde" kaldırıldı
6 saat önce
Borsa İstanbul, pay piyasasında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmekte olan sıralarda, yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranını kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:50 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, pay piyasasında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmekte olan sıralarda, yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranını kaldırdı.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, pay piyasasında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmekte olan sıralarda 13 Mart'tan itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranının ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, ilgili sıralarda yüzde 5 devre kesici tetikleme oranının aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edileceği kaydedildi.
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