Borsa İstanbul'da devre kesici yukarı yönlü kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da devre kesici yukarı yönlü kaldırıldı - Son Dakika Ekonomi

Borsa İstanbul'da devre kesici yukarı yönlü kaldırıldı

6 saat önce

Borsa İstanbul, aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranını, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı.

Borsa İstanbul'da devre kesici yukarı yönlü kaldırıldı, System.String[]

Borsa İstanbul, aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranını, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı.


Borsa İstanbul, aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranını, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı. Konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Borsamızın 12/03/2020 tarih ve 2020/20 sayılı duyurusu ile Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem görmekte olan sıralarda 13/03/2020 tarihinden itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, Pay Piyasası Yönergesinin 27 inci maddesi 2 inci fıkrası uyarınca Borsa Genel Müdürlüğü tarafından ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırılmıştır. İlgili sıralarda yüzde 5 devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecektir." - İSTANBUL

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:41 Kaynak: İHA
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