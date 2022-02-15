Borsa İstanbul'da gong Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu için çaldı - Son Dakika

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, ihracat rakamlarının son 10 aydır her ay üst üste yeni rekorlara imza attığını anımsatarak, "Burada uzun vadede ciddi bir değer potansiyeli görüyoruz ve bu değeri yatırımcılarla paylaşmak istiyoruz." dedi.

Borsa İstanbul'da Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu için gong töreni düzenlendi. Ak Portföy Genel Müdürü Ersarı, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son dönemde dünyada ihracatını en çok artıran ülkeler içinde yer aldığını, 2021 yılında ihracatın bir önceki yıla kıyasla yüzde 32,8 artışla 225,4 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

Ersarı, "İhracat rakamları son 10 aydır her ay üst üste yeni bir rekora imza atıyor. Burada uzun vadede ciddi bir değer potansiyeli görüyoruz ve bu değeri yatırımcılarla paylaşmak istiyoruz. Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu, Türkiye'nin ihracatına yön veren, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve ekonominin dinamosu olan Türk şirketlerine yatırım yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fonun 2022 için belirlenen 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı sağlayacak Türkiye'nin lider ihracatçıları arasından seçilmiş 20 şirkete, eşit ağırlıklı ve tek bir işlemle yatırım yapma imkanı sunduğunu aktaran Ersarı, Ak Portföy İhracatçı Şirketler Yatırım Fonu'nun tasarruf sahipleri tarafından büyük ilgiyle karşılanacağına işaret etti.

Ak Portföy'ün son yıllarda pazarı şekillendiren alanlarda lider kurum olarak öne çıktığının altını çizen Ersarı, şunları aktardı:

"Yurt içi ve yurt dışında yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeleri ve gelişen yatırım temalarını çok yakından takip ediyoruz. Ülkemizde tasarruf sahiplerinin birçok yeni varlık sınıfına yatırım yapabilmesini mümkün kılan rakipsiz bir yatırım fonu çeşitliliğimiz var.

Sektörde her zaman ilkleri gerçekleştiren öncü bir kurum olarak, yatırımcılarımıza daha fazla katma değer yaratabilecek yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye'nin ihracat gücüne yatırım yapan ilk ve tek yatırım fonu olma özelliği taşıyan bu yeni ürünümüzü yatırımcılarımızla buluşturmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

"Katma değer yaratmayı hedefleyen yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz"

Ersarı, yenilikçilik misyonunu önümüzdeki dönemde özellikle farklı varlık sınıfları ve temalarda yeni ürünler geliştirerek sürdüreceklerini ifade etti.

Bu anlayışla geliştirdikleri fonların yatırımcılardan büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Ersarı, şu değerlendirmede bulundu:

"2021 yılında, teknolojiden, yenilenebilir enerjiye, sağlıktan turizme kadar çok çeşitli temalarda ürünler geliştirerek yatırımcılarımıza sunduk. SPK ve TEFAS verilerine göre 2021'de TEFAS'taki tüm fonlar arasında en yüksek getiriyi sağlayan 4 fonun 3'ü de Ak Portföy fonları oldu. Ak Portföy yatırımcıyı odağına alan yaklaşımıyla portföy yönetim sektörümüzü global standartlara taşıyor. Gelecek yıllarda da yatırımcılarımıza daha fazla katma değer yaratmayı hedefleyen yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz."

Ak Portföy, yeni temalara kolayca yatırım yapabilmesi için yatırım fonu çeşitliliğini artırıyor

Bu arada verilen bilgiye göre, 100 milyar liranın üzerinde varlık büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük Özel Sektör Portföy Yönetim Şirketi olan Ak Portföy, tasarruf sahiplerinin yeni varlık sınıflarına ve yeni temalara kolayca yatırım yapabilmesi için yatırım fonu çeşitliliğini artırıyor.

Son olarak Türkiye'de giderek ön plana çıkan ihracatçı şirketlere yatırım imkanı tanıyan İhracatçı Şirketler Fonu'nu tasarruf sahiplerine sunan şirket, Borsa İstanbul'da işlem gören Türkiye'nin lider ihracatçıları arasında seçilmiş 20 kuruma, eşit ağırlıklı ve tek bir işlemle yatırım yapma fırsatı sunuyor.

Ak Portföy İhracatçı Şirketler Fonu, bu özelliğiyle, gerek bireysel, gerekse kurumsal ve profesyonel yatırımcılara, yabancı para cinsi gelir üreten "ihracatçı şirketler" temasını, kolayca portföylerine dahil etme imkanı sağlıyor.