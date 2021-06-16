Borsa İstanbul'da 'Gong' Boğaziçi Beton için çaldı

Türkiye'nin ve İstanbul'un önde gelen hazır beton ve agrega üreticilerinden Boğaziçi Beton'un halka arz süreci tamamlandı. 3 Haziran 2021 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayan Boğaziçi Beton'un Gong Töreni, bugün gerçekleşti.

Boğaziçi Beton'un Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülen halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul'da Gong Töreni gerçekleşti. Kurum, 3 Haziran 2021 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da, BOBET.E kodu ile işlem görmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde talep toplama dönemini başarıyla tamamlayan Boğaziçi Beton'un, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzında 114 milyon TL nominal değerli payların satışı yapılmış, halka arz büyüklüğü 399 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Boğaziçi Beton'un, halka arzı 42 bin 380 gerçek ve tüzel kişinin katılımıyla gerçekleşmişti. Halka arz edilen payların yüzde 60'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30'u yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştı.

16 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen Gong Töreni; Borsa İstanbul, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Boğaziçi Beton yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

Gong Töreninde konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Halka arzlar açısından verimli bir yıl geçiriyoruz. Çok farklı sektörlerden şirketlerimiz halka arz oluyor. Yatırımcılar şirketlerin geleceklerinde yer alma isteklerini şirketlere ortak olarak gösteriyorlar. Bugün de Boğaziçi Beton'un borsamızda işlem görmeye başlaması vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Gururla söyleyebilirim ki borsamız dünyanın en likit borsalarından bir tanesi ve yatırımcıların borsamıza ilgisi de artarak devam ediyor. Bu sene 20 şirket borsamızda işlem görmeye başladı. Bu halka arzlarla şirketlerimiz 11 milyar TL kaynak sağladı. Bu rakam 2020 yılında 1,1 milyar TL, 2019 yılında 263 milyon TL ve 2018 yılında ise 5,4 milyar TL idi. Bugüne kadar gerçekleşen 20 halka arzın, yıl sonuna kadar daha da artmasını bekliyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki, halka arzların hazırlık sürecinde, çok ciddi bir emek var. Hem şirketin, hem aracı kurumun hem de diğer tüm paydaşların özverili gayretleri var. Borsa ve SPK olarak biz de bu özverili gayretleri destekliyor, her aşamada yardımcı olmaya çalışıyor ve gerekli hassasiyetleri gösteriyoruz. Boğaziçi Beton da ciddi bir emek harcayarak başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Bu halka arzda emeği geçen şirketin yönetici ve çalışanlarını kutluyorum. Ayrıca Vakıf Yatırım'a, Borsa ve SPK uzmanlarına teşekkür ediyorum. Sermaye piyasalarımız için hayırlı olsun" dedi.

"Tüm yatırımlarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştirdik"

Törende konuşma yapan Boğaziçi Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin: "Uzun yıllar inşaat sektöründe yer almanın vermiş olduğu tecrübe ile 2003 yılında kurduğumuz Boğaziçi Beton, o günden bugüne pek çok önemli adımı geride bıraktı. Kurumumuzun gelişimine yönelik attığımız her adımı, tüm yatırımlarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Bugün burada toplanma sebebimiz ise bu titiz ve sağlam atılmış adımların anlamlı bir sonucu olan halka arzımız. Ülkemiz deprem kuşağında. Bizler Boğaziçi Beton ailesi olarak güvenli ve sürdürülebilir bir kentleşmenin geleceği için çalışıyoruz. Bu hedefimize, halka arzımızla aramıza katılan yatırımcılarımızdan aldığımız destekle daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz" dedi.

Süreci başarı ile tamamlamış olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Zengin: "Tüm bu süreçte Boğaziçi Beton'a inanarak ve güvenerek yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemizin geleceğini sağlam yapılarla inşa edecek çok büyük bir aileye kavuştuk. Biz de bu güveni daha ileriye taşıyacağız. Başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, başta Boğaziçi Beton ekibimize, konsorsiyum liderimiz Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ve konsorsiyum üyelerine, hukuk danışmanımız LBF Partners'a ve iletişim danışmanımız TimePR'a teşekkür ediyorum" dedi.

Güçlü ekonomimiz için daha güçlü bir Boğaziçi Beton

Konuşmasında kurumun ekonomi için oluşturduğu değere değinen Zengin: "Üretim ve satış faaliyetlerimizi İstanbul'da 21 farklı lokasyonda, 30 hazır beton tesisi ile sürdürüyoruz. Ana faaliyet konumuz olan hazır beton üretimi ve satışı ile birlikte, betonun hem kalitesini hem maliyetini etkileyen agregayı da kendi bünyemizde üretiyoruz. Bu kapsamda yıllık 6 milyon ton agrega üretim kapasitesine sahip iki Taş Kırma tesisi ile İstanbul Avrupa yakasının en yüksek kapasiteli Agrega Maden Ocaklarından bir tanesinin işletmecisiyiz. Sürekli gelişen ve kendini yenileyen, çevre duyarlılığı olan bir marka olarak, birçok büyük projenin vazgeçilmez çözüm ortağı olmanın yanı sıra pek çok mega projeye de imza attık" şeklinde konuştu.

Sadece geçen sene 3 milyon metreküpün üzerinde beton döktüklerine dikkat çeken Zengin "Avrupa'daki bazı ülkelerle bu rakamı kıyasladığımızda; Türkiye Hazır Beton Birliği'nin (THBB) 2019 yılı verilerine göre Danimarka'da ülke genelinde 2.7 milyon metreküp, Finlandiya'da 2.7 milyon metreküp ve Slovakya'da 2.8 milyon metreküp beton dökülmüş. Boğaziçi Beton, bu verilere göre geçen yıl bu üç ülkenin önceki yıl döktüğü betondan daha fazla hazır beton üretimi ve satışı gerçekleştirmiş durumdadır. Bundan sonra da güçlü ekonomimiz için çok daha güçlü bir Boğaziçi Beton olacak" diye konuştu.

2020 yılında yaklaşık 733 milyon TL ciroya ulaşan şirketin, sektörde önemli bir yeri olduğuna değinen Zengin, "Geniş beton santrali ağımız, tamamı kurumumuza ait olan 553 adet araç, makine, ekipman kapasitemiz ve tecrübeli çalışma arkadaşlarımızla birlikte şimdiye kadar yaklaşık bin 285 projeye imza attık. Sektörümüz kamu ve özel sektörün açıkladığı mega projeler yanında kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle gelişen ve yükselen bir ivmeye sahip. Bütün bunların ışığında kurumumuzun iş büyüklüğü ve kapasitesinin geldiği noktayı daha da ileriye götürmek hedefiyle yola çıktık. Başarılı halka arzımızla da bu hedefimize daha yakınız ve Türkiye için değer üretmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL