Son Dakika Haberleri: Borsa İstanbul’da gong Bursa Çimento için çaldı

Borsa İstanbul’da gong Bursa Çimento için çaldı

1 saat önce

Borsa İstanbul'daki başarılı çalışmaları, sürdürülebilir ve istikrarlı seyri dolayısıyla, Borsa İstanbul açılış gongu bu defa Bursa Çimento için çaldı.

Borsa İstanbul’da gong Bursa Çimento için çaldı, System.String[]
Borsa İstanbul'daki başarılı çalışmaları, sürdürülebilir ve istikrarlı seyri dolayısıyla, Borsa İstanbul açılış gongu bu defa Bursa Çimento için çaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:52 

Borsa İstanbul, Bursa Çimento, Ekonomi
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