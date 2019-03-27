Borsa İstanbul’da gong Bursa Çimento için çaldı
1 saat önce
Borsa İstanbul'daki başarılı çalışmaları, sürdürülebilir ve istikrarlı seyri dolayısıyla, Borsa İstanbul açılış gongu bu defa Bursa Çimento için çaldı.
Borsa İstanbul
'daki başarılı çalışmaları, sürdürülebilir ve istikrarlı seyri dolayısıyla, Borsa İstanbul açılış gongu bu defa Bursa Çimento
için çaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:52
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