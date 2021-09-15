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Borsa İstanbul'da gong Europap Tezol Kağıt için çaldı - Son Dakika

Borsa İstanbul'da gong Europap Tezol Kağıt için çaldı

15.09.2021 15:59
Borsa İstanbul'da gong Europap Tezol Kağıt için çaldı, System.String[]

Temizlik kağıtları sektöründe yer alan Europap Tezol Kağıt, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

Temizlik kağıtları sektöründe yer alan Europap Tezol Kağıt, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

Şirket açıklamasına göre, DenizYatırım liderliğinde oluşturulan 33 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından 8-9-10 Eylül'de 13,87 TL fiyattan talep toplayan şirketin arzına yatırımcılardan 30 kat talep geldi. Toplam 121 bin 838 yatırımcının talebi karşılanırken, Europap Tezol Kağıt'ın halka arz büyüklüğü 333 milyon TL, halka açıklık oranı yüzde 24 oldu.

Halka arzda 1.000 adet ve altındaki başvuru grubuna satılan 14 milyon pay için 3,3 kat talep toplandı ve yaklaşık yüzde 30 oranında karşılanma gerçekleşti. 1.001 adet ve üzerindeki başvuru grubuna satılan 6 milyon paya karşın 102,3 kat talep toplandı ve yaklaşık yüzde 1 oranında karşılanma oldu. Kurumsal yatırımcılara satılan 4 milyon paya karşılık 14,1 kat talep toplandı. Bu şekilde halka arzın yüzde 58'ini 1.000 adet ve altında başvuru yapan 110 bin 816 yatırımcı aldı.

Europap Tezol Kağıt'ın Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması dolayısıyla düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Europap Tezol Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Tezol, Europap Tezol Kağıt Hazine Bölüm Başkanı Şükrü Erhan Tezol, Europap Tezol Kağıt Finans Direktörü Cem Akpınar, DenizYatırım Genel Müdürü Melih Akosman ve DenizYatırım Genel Müdür Yardımcısı Nurullah Erdoğan katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Europap Tezol Kağıt, gelen yüksek taleple yaklaşık 121 bini aşkın yatırımcıya gerçekleştirdiği 333 milyon TL satış ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Bu başarılı halka arzda emeği geçen herkesi, başta şirketin ve aracı kurumun yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Ayrıca, sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetini ulusal ve uluslararası sertifikalar alarak ve ilkleri gerçekleştirerek gösteren Europap Tezol Kağıt'a özellikle sürdürebilirlik konusundaki vizyonu için çok teşekkür ediyorum. Yeşil üretimdeki gelişmelere birçok şirketimiz büyük bir hızla adapte olmaya çalışıyor. Borsa olarak biz bu vizyondaki şirketlerimize destek veriyoruz, teşvik ediyoruz ve onları ayrı bir vitrine yerleştiriyoruz. Yani sürdürülebilirlik performansları yüksek şirketlerimizi BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Borsa olarak sürdürebilirlik alanında 1 Ekim'de yeni bir adım daha atacaklarını aktaran Ergun, şunları kaydetti:

"Sürdürebilirlik kriterlerini yükselttik, yani çıtayı yukarıya çektik. 1 Ekim'den itibaren Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girebilmek için şirketlerimizin daha yüksek kriterleri sağlaması gerekiyor. Bu yolla şirketlerimizi, sürdürülebilirlik performanslarını yükseltmeye teşvik ediyor, onlara uluslararası rekabette avantaj kazandırmaya çalışıyoruz. 1 Ekim'den itibaren, artık şirket değerlemeleri yılda bir kez değil, sürekli olarak yapılacak. Şirketlerimiz yıl boyunca istedikleri zaman verilerini güncelleyecek ve bu güncellemeleri içerecek şekilde notları revize edilecek. Takip eden ilk çeyrek başından itibaren de endeks kriterlerini sağlayan şirketler endekste yer alacak. Sürdürebilirlik endeks sayısını ve çeşitliliğini arttıracağız, üzerine vadeli işlem sözleşmesi ve benzeri finansal ürünlerin kurulmasını sağlayacağız. Böylece yatırımcıların sürdürülebilirlik temasına yatırım yapmalarını kolaylaştırmış olacağız. Şeffaflık, sermaye piyasalarımız için olduğu kadar sürdürülebilirlik için de olmazsa olmaz bir konu.

Yeni dönemde sürdürülebilirlik konusunda şeffaflığın artmasına da önem verdik. Artık hem şirketlerimiz hem de yatırımcılarımız tüm sürdürebilirlik verilerine kolayca erişebilecekler. Bir diğer konu da büyük küçük demeden tüm şirketlerimizin sürdürülebilirlik konusunda aksiyona geçmeleri için teşvik etmek. Bunun için de önümüzdeki günlerde değerlemelere dahil olabilecek şirket tanımını daha da genişletmeyi planlıyoruz. Hepimizin bildiği üzere uluslararası alanda da sürdürülebilirlikle ilgili beklentiler tüm şirketler için artmaktadır. Sürdürebilirlik ve yeşil üretim alanında duyarlılığı yüksek olan Borsamızda işlem gören tüm şirketlerimizi bizimle iş birliği yaparak hızla harekete geçmeye davet ediyorum."

"121 bini aşkın yatırımcının katılması bize gurur verdi"

Europap Tezol Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersin Tezol da "Kökleri Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk yıllarına kadar uzanan Europap Tezol Kağıt, yeni nesil çevreci üretim modeli, yeni yatırımları, her geçen yıl biraz daha büyüyen ihracatı ile hayatımıza dokunan ürünler üretmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Tezol, şunları kaydetti:

"Biz halka açılmayı finansman kaynağına ulaşmak için değil, kurumsallaşmayı bir adım daha ileri götürmek, şirketimizin kamuoyunda tanınırlığını ve farkındalığını artırmak için istedik. Bizim için halka açılmak kurumsallaşmak, marka değerimize güç katmak ve global ligde daha yukarılara tırmanmak anlamına geliyor. Halka arzımıza 30 kat ve 10 milyar TL talep gelmesinin yanında 121 bini aşkın yatırımcının katılması da bize gurur verdi. Yatırımcılarımız, finansman ihtiyacı olmayan, yatırımlarını kendi finanse edebilen ve uzun vadede global planlar yapan bir şirkete ortak oldu. Onları hayal kırıklığına uğratmayacağımıza inanıyoruz. Her zaman yatırımlarla büyüdük, büyürken istikrarlı karlılığımızı ve finansal yapımızı da koruduk. Artık yeni ortaklarımız ile birlikte büyüyeceğiz. DenizYatırım başta olmak üzere tüm konsorsiyum üyelerine, halka arzımıza gösterilen ilgiye çok teşekkür ediyor, yeni paydaşlarımıza aramıza 'hoş geldiniz' diyoruz."

"Borsa İstanbul, önemli bir temettü oyuncusu kazandı"

DenizYatırım Genel Müdürü Melih Akosman ise Borsa İstanbul'un Europop Tezol Kağıt ile önemli bir temettü oyuncusu kazandığını belirterek, Europap Tezol Kağıt'ın, borçsuz bir yapıya sahip olmasının yanı sıra istikrarlı büyüme ve karlılığa sahip bir şirket olduğunu vurguladı.

Akosman, halka arzı takiben şirketin, dağıtılabilir karının en az yüzde 30'unu nakit olmak üzere, toplam yüzde 70'ini temettü olarak dağıtmayı planladığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şirket, söz konusu temettü politikasıyla piyasalara ve yatırımcılara önemli bir mesaj veriyor. Borsa İstanbul, Europap Tezol Kağıt'ın halka arzı ile önemli bir temettü oyuncusu kazandı. Tecrübeli yönetimi, güçlü finansal performansı, etkinliği kanıtlanmış tedarik-satış stratejileri, devam eden yatırımları ve üretim kabiliyetleriyle fark yaratan bir şirketi borsaya kazandırdığımız için mutluluk duyuyoruz.

333 milyon TL büyüklüğündeki Europap Tezol Kağıt halka arzında 10 milyar TL'lik, 30 misli talep geldi. Halka arz edilen 20 milyon adet paya gelen yüksek talep nedeniyle ek satışa konu 4 milyon pay da dahil edilerek 24 milyon adet pay satıldı. DenizYatırım tarafından tasarlanan dağıtım sistemi ile halka arzda hem düşük hem yüksek tutarlı başvuru yapan yatırımcılar gözetildi. Halka arzda temel hedeflerimiz yaygınlık ve güçlü talepti. Gösterilen ilgi sayesinde iki hedefimize de ulaştık. Europap Tezol Kağıt'a ve ortaklarına bize duydukları güven, yatırımcılara da gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum."

Borsa İstanbul, Türk Lirası, Halka arz, Yatırımcı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da gong Europap Tezol Kağıt için çaldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da gong Europap Tezol Kağıt için çaldı - Son Dakika
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