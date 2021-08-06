Borsa İstanbul'da gong GEN için çaldı

Türk ilaç ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve nadir hastalıklar alanında çalışan şirketlerden biri olan GEN'in halka arzı dolayısıyla Borsa İstanbul'da 'Gong Töreni' düzenlendi. Halka arzı onaylanan GEN, talep toplama süreci sonrası borsada GENIL kodu ile işlem görüyor.

23 yıldır Türk ilaç sektöründe faaliyet gösteren GEN, OYAK Yatırım liderliğinde gerçekleştirdiği halka arz sürecini tamamladı.

GEN için düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, GEN Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş, GEN İlaç Şirket Ortağı Semra Gülmüş, GEN İlaç Genel Müdür Yardımcısı Yağmur Selin Gülmüş Kolay, GEN İlaç Dış Ticaret Yöneticisi Eda Gülmüş ve OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal katıldı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, gong törenindeki konuşmasına Türkiye'de devam etmekte olan orman yangınları ile ilgili üzüntüsünü dile getirerek başladı. Ergun konu hakkında, "Karşı karşıya kaldığımız orman yangınları nedeniyle canla başla mücadele eden tüm ekiplerimizin ve halkımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralananlara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

ERGUN: "GEN, 738 MİLYON TL İLE BAŞARILI BİR HALKA ARZ GERÇEKLEŞTİRDİ"

İlaç sektörünün stratejik önemini bir kez daha ortaya çıkaran Kovid-19 salgınında, GEN gibi şirketlerin Türkiye'yi daha ileriye taşıyacağının altını çizen Ergun, sözlerine şöyle devam etti;

"GEN İlaç'ın sektöründeki yeri, önemi ve faaliyetlerindeki başarısı halka arzın başarısına da yansımış durumdadır. GEN İlaç yaklaşık 738 Milyon TL'lik halka arz tutarı ve 49 bin yatırımcıya yaptığı satış ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arzda vurgulamak istediğim 3 husus bulunmaktadır. Birincisi, bu halka arzda çok yüksek bir ilgi gösterilmiştir; toplamda 6 katı aşan, bireyselde de 8 kata ulaşan bir talep gelmiştir. İkincisi satışın yüzde 38'i yurt içi kurumsal yatırımcılara yapılmıştır. Üçüncüsü ve bence daha da önemlisi ise yabancı kurumsal yatırımcıya yüzde 25 satış yapılmıştır. Demek istiyorum ki; doğru zamanda doğru şirketi doğru fiyattan halka arz ettiğinizde yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcı yüksek ilgi gösterebilmektedir. Bu yüksek talep, yabancı ve kurumsal ilgisi, aslında, ülkemize, ekonomimize, sermaye piyasalarımıza ve borsamıza olan güveni göstermektedir. Şirketimizin kıymetli yöneticilerine ve çalışanlarına, aracı kurumun kıymetli yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. GEN İlaç'a 'Borsamız ailesine hoş geldiniz' diyorum ve sermaye piyasamıza hayırlı olmasını diliyorum."

GÜLMÜŞ: "İLAÇ SEKTÖRÜ SAVUNMA SANAYİ KADAR ÖNEMLİ"

GEN Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş, gong töreninde yaptığı konuşmasında, "Bugün GEN için çok önemli ve tarihi bir gün. 23 yıldır özveriyle çalışarak geldiğimiz bu noktada başarılı bir halka arz gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Halka arzda başarılı bir talep toplama sürecinin gelişmesindeki en önemli sebebin, ilaç sektörünün savunma sanayi kadar önemli bir sektör olması ve güçlü finansal yapısı olduğunu vurgulayan Gülmüş, yoğun ilgiden dolayı tüm yatırımcılara teşekkürlerini sundu.

Gülmüş konuya ilişkin açıklamasının devamında, "Bizi bugünlere taşıyan yol arkadaşlarıma ve tüm şirket çalışanlarına, OYAK Yatırım yönetimi ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Gülmüş, bundan sonraki süreçte çok ciddi bir misyon üstlendiklerini de dile getirdi.

"YATIRIMCILARIMIZIN HAYALLERİNİ BOŞA ÇIKARMAMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

"Yatırımcı bize güvendi, yatırım yaptı ve omzumuzdaki yük daha da ağırlaştı. Onların hayallerini boşa çıkarmamak için şu ana kadar çalıştığımızdan daha fazla enerji ve heyecanla çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuşan Gülmüş, halka arz sürecinden sonraki hedeflerini şöyle aktardı:

"Türkiye'de bugüne kadar yapılmayanı yapmak; ön klinik çalışmalardan başlayarak FAZ 1-2-3 çalışmalarını gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun sonucunda, Türkiye ve uluslararası çok merkezli klinik çalışmalarla ispatlanacak birkaç molekül üzerinde çalışmaktayız. Hatta bu moleküllerin hammaddelerini de Türkiye'de yapmak üzere önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz. Ayrıca önümüzdeki 3 yıl içerisinde Ankara'da üretim tesislerimizde ürettiğimiz ilaçların yüzde 70'ini ihraç etmeyi hedefliyoruz."

"YATIRIMCILARIMIZA KARŞI ŞEFFAF OLACAĞIZ"

Gülmüş, Amerika'da bulunan FDA'dan (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) ve Avrupa pazarına girebilmek adına da EMA'dan (Avrupa İlaç Kurumu) onay almayı hedeflediklerini de belirterek, "Borsadan gelen gelir ile hayal ettiğimiz projelerin hepsini hayata geçirebileceğimizi, ülkemize değer katabileceğimizi, ülkemizin bayrağını daha da iyi dalgalandırabileceğimizi düşünüyoruz. Tabi bütün bunları yaparken yatırımcılarımızın sabırlı olmalarını, bizi izlemeye devam etmelerini ve onlara karşı tüm şeffaflığımızla bütün gelişmeleri bildirimizle sunacağımızdan emin olmalarını söylemek istiyorum. Başarı, cesaret ve yenilikçi bakış genimizde var. Hepsinden öte 'Genimizde iyilik var' ve 'Gelecek GENe Gelecek' diyorum" açıklamasında bulundu.

ÜNAL: "İLAÇ SEKTÖRÜNÜN NE KADAR KRİTİK BİR ÖNEME SAHİP OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"

OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal ise GEN'in Türk ilaç sektöründeki önemini vurgulayarak, halka arzının sermaye piyasalarına önemli bir katkı sağladığını belirtti. Ünal, başarılı bir halka arz süreci geçirdiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"GEN İlaç'a gösterilen talep ne kadar iyi bir iş yaptığımızın bir yansıması. Yurt içi kurumsal tarafta 10 kata yakın bir talep, toplamda 6,7 kata yaklaşan bir büyüklüğe ulaştık. İlaç sektörünün ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gördük; Kovid-19 bu gerçeği tekrar önümüze getirdi. Teknoloji üretiminin, patent hakkına sahip olmanın bir ülke ekonomisini nasıl şekillendirdiğini, o ülkenin sermaye piyasasını, borsasını, şirketlerini çok hızlı bir şekilde dönüştürdüğüne hepimiz şahit olduk. GEN İlaç da bu yönde adımları bulunan bir şirket. Umarım başarılı olur ve ülkemize önemli katkılar sağlar. Bu yoğun süreçte desteklerini esirgemeyen Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul'a, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na, Takasbank'a, aracı kurumlarımıza ve tüm yatırımcılarımıza şükranlarımızı sunuyorum."