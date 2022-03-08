Borsa İstanbul'da gong Gezinomi için çaldı - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da gong Gezinomi için çaldı

08.03.2022 17:08

Turizm teknoloji firması Gezinomi'nin hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Turizm teknoloji firması Gezinomi'nin hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Gezinomi açıklamasına göre, halka arzı İnfo Yatırım aracılığıyla tamamlanan şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasına ilişkin gong töreni düzenlendi.

Bireysel yatırımcılardan 26,1 kat fazla talep toplayan ve tüm yatırımcılardan 1 milyar 551 milyon TL talep alan Gezinomi, Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

Açıklamada, törende yaptığı konuşmaya yer verilen Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Gezinomi'nin geliştirdiği yazılım sistemleriyle satışlarını gerçekleştirdiğini ve bireysel müşterilere dokunan bir faaliyet yürüttüğünü belirterek, halka arz gelirini işletme sermayesinde, teknoloji yatırımlarında ve büyümede kullanacağını bildirdi.

Bu büyümeyle turizmin ve döviz gelirinin artmasına katkı sunulacağını kaydeden Ergun, turizm sektöründe faaliyet gösteren Gezinomi'nin hem turizm endeksine hem de Antalya şehir endeksine dahil olacağını hatırlattı.

Ergun, "Gezinomi, gelen yüksek talep ve 140 milyon TL tutarla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"Halka arzın tamamı sisteme dahil edilecek"

Gezinomi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ise sıfırdan kurup büyüttükleri ve teknoloji odağında geliştirdikleri şirketin, güçlü adımlarla yoluna devam ettiğini bildirdi.

Ercan, "Halka arzın tamamını sermaye artışı olarak sisteme dahil ederek, sektörünün lideri olmayı ve dünyaya açılmayı hedefliyoruz. Ayrıca hedeflerimiz arasında Türkiye'de turizm teknolojisi adına girişimde bulunan herkese destek olmak ve işbirlikleri yapmak da var." açıklamasında bulundu.

İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp de tüm dünyada son derece zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Türkiye için hayati önemi olan turizm sektörüne can suyu verecek Gezinomi şirketinin halka arzını yapmaktan büyük gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gezinomi'nin tamamı sermaye artışı yöntemiyle, yaklaşık 140 milyon TL'lik geliri Türk turizminin canlanmasına ve büyümesine harcayacağını aktaran Gökalp, bunun en çok ihtiyaç duyulan döviz girdisine katkı sağlayacağını bildirdi.

Borsa İstanbul'da gong Gezinomi için çaldı
Borsa İstanbul'da gong Gezinomi için çaldı
Borsa İstanbul'da gong Gezinomi için çaldı

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Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul, Türk Lirası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Borsa İstanbul'da gong Gezinomi için çaldı - Son Dakika


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