Borsa İstanbul'da gong, İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu için çaldı - Son Dakika

Borsa İstanbul'da gong, İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu için çaldı

08.03.2021 12:41

İş Portföy, kadınların üretkenlikleriyle iş hayatına eşit bir şekilde dahil olması temasına dayalı İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu'nu, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) iş birliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yatırımcılara sundu.

İş Portföy, kadınların üretkenlikleriyle iş hayatına eşit bir şekilde dahil olması temasına dayalı İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu'nu, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) iş birliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yatırımcılara sundu.

Borsa İstanbul'da gong, İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu için çaldı.

Törende konuşan İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, kadınların istihdam edildiği ekonomilerde verimliliğin arttığını gözlemlediklerini, bilimsel çalışmaların bunu desteklediğini ifade etti.

Eraslan, IMF tarafından 2016 yılında yapılan bir çalışmada 34 Avrupa ülkesi ve 2 milyonun üzerinde iş yerinin baz alındığını, çalışmada üst düzey yönetici olarak bir erkek yerine kadının istihdam edildiği şirketlerde aktif verimliliğin 8 baz puan ila 13 baz puan arasında yükseldiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

Eraslan, şöyle devam etti:

"Biz de şunu düşündük; kadın istihdamı konusunda pozitif ayrımcılık yapan şirketlerde böyle verim artışı varsa neden yatırımcılarımız bundan yararlanmasın? Dolayısıyla İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu'nun oluşturulma fikri buradan ortaya çıktı. Ancak böyle bir konuda bilimsel bir çalışmaya ihtiyaç duyduk ve bu konuda hangi kriterlere yatırım yapabileceğimiz sorusunu bulmak üzere KOÇ-KAM ile iş birliği yaptık. Onların belirlediği kriterlere uygun olan şirketler içerisinden bu fonumuzun yatırımlarını oluşturuyoruz. KOÇ-KAM tarafından belirlenmiş kriterlere uyan şirket sayısı şu anda 131. Dolayısıyla 131 şirketten oluşan bir havuzumuz var.

Topluma ayrı mesaj verdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu fonun yatırım yaptığı şirketleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) vasıtasıyla duyuruyor olacağız. Zaman içerisinde bu yatırım yaptığımız kriterleri bir endekse dönüştürmek istiyoruz. Dolayısıyla halka açık veriler haline geliyor olacak. O nedenle önümüzdeki dönemde borsaya kote olan şirketlerimizin bu endeksin içerisinde yer almak için çaba göstereceğini, o nedenle cinsiyet eşitlikçi politikalar uygulama konusunda daha teşvik edici bir yol izleneceğini değerlendiriyoruz. Fonun böyle bir faydası olmasını bekliyoruz."

"Önemli adımlar atıldı ancak yapısal sorunlar hala devam ediyor"

KOÇ-KAM Direktörü ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü sahibi Prof. Dr. Bertil Emrah Oder de KOÇ-KAM olarak İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu için kriterler listesi oluşturduklarını bildirdi.

Türkiye'de şirketlerin son 20 yılda kadın erkek eşitliği alanında çok önemli adımlar attığını belirten Oder, "Bunları hem kendi kurumsal politikaları bakımından yaptılar. Bunun aynı zamanda farklı toplumsal projeler anlamında da kadın erkek eşitliği, kız çocuklarının eğitimi ve toplumsal dönüşüme olumlu etkileri oldu." dedi.

KOÇ-KAM olarak yaptıkları çalışmada hem nicel hem de nitel unsurlar bakımından oluşturdukları kriterler seti bulunduğunu aktaran Oder, şunları kaydetti:

"Burada 'ana kriterler', 'zorunlu kriterler' ve 'önerilen kriterler' olmak üzere 3 kategoride kendimizi yapılandırdık. Nicel kriterler dediğimiz zaman özellikle kadın istihdamına ilişkin verilere bakıyoruz ve şirketlerin Türkiye'deki kadın iş gücü katılımının üzerine çıkmasını bekliyoruz. Şirketlerin yönetim kurullarında en az bir kadın yönetici olmasını veya yönetsel karar alıcı profesyonel kadınların sayısının yoğun olmasını arıyoruz. Bunun dışında aslında zorunlu kriterler başlığı altında kadın erkek eşitliğini yaşama geçiren uygulamaları da teşvik eden, ödüllendiren bir yapısı var."

Türkiye'de kadın erkek eşitliği alanındaki 4 yapısal soruna dikkat çekmek istediğini ifade eden Oder, bu sorunların "şiddet", "istihdam", "eğitim" ve "kamusal katılım" olduğunu bildirdi.

Söz konusu 4 temel alanda Türkiye'nin performansının yükseltilmesine ilişkin hem sivil toplum hem de kamu alanında çok önemli adımlar atıldığını belirten Oder, "Fakat hala yapısal sorunlar devam ediyor. Türkiye çok farklı toplumsal cinsiyet eşitliği endekslerinde genellikle son 20'lik dilimde yer alıyor. Dolayısıyla bu çabayı çok daha hızlı biçimde tamamlamamıza büyük ihtiyaç var." diye konuştu.

Borsa İstanbul'da gong, İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu için çaldı
Borsa İstanbul'da gong, İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu için çaldı
Borsa İstanbul'da gong, İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu için çaldı
Borsa İstanbul'da gong, İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu için çaldı

Borsa İstanbul, Kadınlar Günü, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da gong, İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu için çaldı - Son Dakika Ekonomi


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