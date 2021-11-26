Borsa İstanbul'da gong Konya Kağıt AŞ için çaldı - Son Dakika

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Konya Kağıt yaklaşık 181 milyon TL halka arz tutarı ve 55 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satış ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir." dedi.

Borsa İstanbul'da gong, 32 yıldır Konya'da kağıt üretim, karton ambalaj ve defter üretim, İstanbul Güneşli'de karton ambalaj üretim tesisleri olmak üzere 4 ana üretim ünitesi ile sektöre değer sunan Bera Holding'in iştiraki Konya Kağıt AŞ için çaldı. Konya Kağıt'ın hisseleri, bugün itibarıyla Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Konya Kağıt'ın, teknolojik birikimi yüksek ve ihracata değer katan çok kıymetli bir şirket olduğunu belirtti.

Ergun, Konya Kağıt'ın, ormanları korumayı, çevreye zararı engellemeyi, hayvan haklarına saygılı olmayı taahhüt etmiş ve uygulayan bir şirket olduğunu ifade ederek, "Bu duyarlı yaklaşım, artık hayatın her alanında, gerek sosyal hayatta gerekse finansal hayatta kendini göstermektedir. Biz de Borsa İstanbul olarak bu duyarlı yaklaşımı sergileyen şirketlerden bir sürdürülebilirlik endeksi hesaplıyoruz. Geçen ay endekste hesaplama metodolojisini değiştirdik ve endekse girebilme kriterlerini yükselttik. Endeksimize dahil olabilecek şirketlerimizin tanımını genişlettik. Daha çok şirketlerimiz bu endeksimize dahil olabilir hale geldi. Aynı zamanda bu endeksimizin üzerine bir fon kurulmasını sağlayacağız. Ayrıca bu endekslerin üzerine bir vadeli işlem sözleşmesi oluşturacağız." diye konuştu.

Borsanın raflarındaki sürdürülebilirlik odaklı ürünlerin çeşitliliğini artıracaklarını vurgulayan Ergun, şunları kaydetti:

"Bu temaya yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıları sermaye piyasamızla buluşturmaya devam edeceğiz. Çok yakın bir zamanda da Konya Kağıt'ı sürdürülebilirlik endeksinde görebilmeyi ümit ediyoruz. Konya Kağıt yaklaşık 181 milyon TL halka arz tutarı ve 55 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satış ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kurumuna teşekkürlerimi sunuyorum. Konya Kağıt'a borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Sermaye Piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum."

"Türkiye'de yazı tabı kağıdı üretiminin yaklaşık yüzde 25'i Konya Kağıt AŞ tarafından karşılanmaktadır"

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya ise Konya Kağıt AŞ'yi de bünyesinde barındıran Bera Holding'in 2012 yılından beri Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem gördüğünü belirterek, grubun uzun bir borsa tecrübesine sahip bulunduğunu vurguladı.

Grubun önemli şirketlerinden birinin borsada işlem görecek olmasının heyecanını yaşadıklarını anlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurulduğu günden bugüne sürekli üretimini artıran, çeşitlendiren şirketimiz kesintisiz olarak İSO ilk 500 veya ikinci 500 listesinde yer almaktadır. Türkiye'de yazı tabı kağıdı üreten 4 tesisten birisidir ve Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 25'i Konya Kağıt AŞ tarafından karşılanmaktadır. Türkiye'de yazı tabı kağıt üretiminin 254 ton ve bunun iki katı da ithalat olması, internet üzerinden alışverişlerin artmasıyla, ambalaj ihtiyacının artması, çevre bilincinin gelişmesine paralel olarak plastik ürünlerden kağıt ürünlere bir geçiş olması gibi unsurlar dikkate alındığında kağıt sektörünün önünün açık olduğu görülmektedir. Özellikle son yıllarda sürekli kar üretmesi nedeniyle hemen hemen her yıl temettü dağıtma potansiyeline sahip bu şirketimizin borsada işlem görmeye başlamasıyla güç kazanacağını ve aynı zamanda Borsa İstanbul'a değer katacağını düşünüyoruz.

Bera Grubu olarak tüm şirketlerimizi aynı gemide kabul ederek finans planlaması ve yönetimini konsolide olarak ele alıyoruz. Böyle baktığımızda, halka arzla elde edilen gelirin grubun zaten iyi olan konsolide finansal yapısını daha da güçlendirdiği bir gerçektir. Sanayi şirketleri ülke kalkınmasının itici gücüdür. Ülkelerin kalkınması sanayi şirketlerinin başarısına endeksli olarak şekillenmektedir. Sanayi şirketlerinin başarısı ise güçlü bir sermaye yapısı ile mümkün olmaktadır. Konya Kağıt AŞ'nin grubun sermaye yapısını güçlendirmek üzere attığı bu adımın hayırlı bereketli olmasını diliyoruz ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

"Yatırımlarımızla Türkiye'nin cari açığının kapatılmasına katkı sağlayacağımızı öngörüyoruz"

Konya Kağıt AŞ Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe de köklü bir geçmişe sahip olan şirketin halka açılmasıyla birlikte yatırımcılardan bu denli yoğun ilgi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Konya Kağıt AŞ olarak bundan sonraki hedeflerinin Türkiye'de üretimi olmayan, ithalat ile karşılanan bazı katma değeri yüksek kağıt türlerine yatırım yapmak olacağını ifade eden Efe, "Bu yatırımlarımızın gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin cari açığının kapatılmasına katkı sağlayacağımızı öngörüyoruz. Konya Kağıt, yatırım projeleri yanında sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarına da ara vermeden devam etmektedir. Sürdürülebilirlik stratejimizde mottomuz, 'Global Düşün, Evrensel Uygula'dır" diye konuştu.

Efe, Konya Kağıt'ın yaptığı yatırım ve inovatif çalışmalarla sektörde ortalama su kullanımının 8-10 metreküp/ton kağıt iken 4,5 metreküp/ton kağıt seviyelerine düşürerek gelecek nesillere olan sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığını belirterek, halka arz hazırlığı için 45 gün boyunca gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Konya Kağıt AŞ'nin halka arz süreci

130 milyon TL ödenmiş sermayesi bulunan Konya Kağıt'ın 1 TL nominal bedelli 26 milyon adet payı Halk Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla 18-19 Kasım'da 6,95 TL'den halka arz edildi.

Konya Kağıt AŞ hisseleri için sabit fiyatla talep toplama suretiyle yurt içi bireysel yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 2,5 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 7,6 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise tahsisat tutarının yaklaşık 4,7 katı talep geldi.

Halka arzda yatırımcılar 115 milyon 33 bin 895 adet talep iletirken, gelen talep tutarı 799,5 milyon TL oldu. Konya Kağıt AŞ sermayesinin yüzde 20'sini temsil eden paylar bugün itibarıyla "KONKA" koduyla işlem görmeye başladı ve açılıştan hemen sonra 7,64 TL ile tavan fiyata yükseldi.