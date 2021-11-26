Üye Girişi
Borsa İstanbul'da gong Konya Kağıt AŞ için çaldı - Son Dakika

Borsa İstanbul'da gong Konya Kağıt AŞ için çaldı

26.11.2021 12:24
Borsa İstanbul'da gong Konya Kağıt AŞ için çaldı

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Konya Kağıt yaklaşık 181 milyon TL halka arz tutarı ve 55 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satış ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Konya Kağıt yaklaşık 181 milyon TL halka arz tutarı ve 55 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satış ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir." dedi.

Borsa İstanbul'da gong, 32 yıldır Konya'da kağıt üretim, karton ambalaj ve defter üretim, İstanbul Güneşli'de karton ambalaj üretim tesisleri olmak üzere 4 ana üretim ünitesi ile sektöre değer sunan Bera Holding'in iştiraki Konya Kağıt AŞ için çaldı. Konya Kağıt'ın hisseleri, bugün itibarıyla Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Konya Kağıt'ın, teknolojik birikimi yüksek ve ihracata değer katan çok kıymetli bir şirket olduğunu belirtti.

Ergun, Konya Kağıt'ın, ormanları korumayı, çevreye zararı engellemeyi, hayvan haklarına saygılı olmayı taahhüt etmiş ve uygulayan bir şirket olduğunu ifade ederek, "Bu duyarlı yaklaşım, artık hayatın her alanında, gerek sosyal hayatta gerekse finansal hayatta kendini göstermektedir. Biz de Borsa İstanbul olarak bu duyarlı yaklaşımı sergileyen şirketlerden bir sürdürülebilirlik endeksi hesaplıyoruz. Geçen ay endekste hesaplama metodolojisini değiştirdik ve endekse girebilme kriterlerini yükselttik. Endeksimize dahil olabilecek şirketlerimizin tanımını genişlettik. Daha çok şirketlerimiz bu endeksimize dahil olabilir hale geldi. Aynı zamanda bu endeksimizin üzerine bir fon kurulmasını sağlayacağız. Ayrıca bu endekslerin üzerine bir vadeli işlem sözleşmesi oluşturacağız." diye konuştu.

Borsanın raflarındaki sürdürülebilirlik odaklı ürünlerin çeşitliliğini artıracaklarını vurgulayan Ergun, şunları kaydetti:

"Bu temaya yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıları sermaye piyasamızla buluşturmaya devam edeceğiz. Çok yakın bir zamanda da Konya Kağıt'ı sürdürülebilirlik endeksinde görebilmeyi ümit ediyoruz. Konya Kağıt yaklaşık 181 milyon TL halka arz tutarı ve 55 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satış ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kurumuna teşekkürlerimi sunuyorum. Konya Kağıt'a borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Sermaye Piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum."

"Türkiye'de yazı tabı kağıdı üretiminin yaklaşık yüzde 25'i Konya Kağıt AŞ tarafından karşılanmaktadır"

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya ise Konya Kağıt AŞ'yi de bünyesinde barındıran Bera Holding'in 2012 yılından beri Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem gördüğünü belirterek, grubun uzun bir borsa tecrübesine sahip bulunduğunu vurguladı.

Grubun önemli şirketlerinden birinin borsada işlem görecek olmasının heyecanını yaşadıklarını anlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurulduğu günden bugüne sürekli üretimini artıran, çeşitlendiren şirketimiz kesintisiz olarak İSO ilk 500 veya ikinci 500 listesinde yer almaktadır. Türkiye'de yazı tabı kağıdı üreten 4 tesisten birisidir ve Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 25'i Konya Kağıt AŞ tarafından karşılanmaktadır. Türkiye'de yazı tabı kağıt üretiminin 254 ton ve bunun iki katı da ithalat olması, internet üzerinden alışverişlerin artmasıyla, ambalaj ihtiyacının artması, çevre bilincinin gelişmesine paralel olarak plastik ürünlerden kağıt ürünlere bir geçiş olması gibi unsurlar dikkate alındığında kağıt sektörünün önünün açık olduğu görülmektedir. Özellikle son yıllarda sürekli kar üretmesi nedeniyle hemen hemen her yıl temettü dağıtma potansiyeline sahip bu şirketimizin borsada işlem görmeye başlamasıyla güç kazanacağını ve aynı zamanda Borsa İstanbul'a değer katacağını düşünüyoruz.

Bera Grubu olarak tüm şirketlerimizi aynı gemide kabul ederek finans planlaması ve yönetimini konsolide olarak ele alıyoruz. Böyle baktığımızda, halka arzla elde edilen gelirin grubun zaten iyi olan konsolide finansal yapısını daha da güçlendirdiği bir gerçektir. Sanayi şirketleri ülke kalkınmasının itici gücüdür. Ülkelerin kalkınması sanayi şirketlerinin başarısına endeksli olarak şekillenmektedir. Sanayi şirketlerinin başarısı ise güçlü bir sermaye yapısı ile mümkün olmaktadır. Konya Kağıt AŞ'nin grubun sermaye yapısını güçlendirmek üzere attığı bu adımın hayırlı bereketli olmasını diliyoruz ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

"Yatırımlarımızla Türkiye'nin cari açığının kapatılmasına katkı sağlayacağımızı öngörüyoruz"

Konya Kağıt AŞ Genel Müdürü Cemalettin Tunç Efe de köklü bir geçmişe sahip olan şirketin halka açılmasıyla birlikte yatırımcılardan bu denli yoğun ilgi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Konya Kağıt AŞ olarak bundan sonraki hedeflerinin Türkiye'de üretimi olmayan, ithalat ile karşılanan bazı katma değeri yüksek kağıt türlerine yatırım yapmak olacağını ifade eden Efe, "Bu yatırımlarımızın gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin cari açığının kapatılmasına katkı sağlayacağımızı öngörüyoruz. Konya Kağıt, yatırım projeleri yanında sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarına da ara vermeden devam etmektedir. Sürdürülebilirlik stratejimizde mottomuz, 'Global Düşün, Evrensel Uygula'dır" diye konuştu.

Efe, Konya Kağıt'ın yaptığı yatırım ve inovatif çalışmalarla sektörde ortalama su kullanımının 8-10 metreküp/ton kağıt iken 4,5 metreküp/ton kağıt seviyelerine düşürerek gelecek nesillere olan sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığını belirterek, halka arz hazırlığı için 45 gün boyunca gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Konya Kağıt AŞ'nin halka arz süreci

130 milyon TL ödenmiş sermayesi bulunan Konya Kağıt'ın 1 TL nominal bedelli 26 milyon adet payı Halk Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla 18-19 Kasım'da 6,95 TL'den halka arz edildi.

Konya Kağıt AŞ hisseleri için sabit fiyatla talep toplama suretiyle yurt içi bireysel yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 2,5 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 7,6 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise tahsisat tutarının yaklaşık 4,7 katı talep geldi.

Halka arzda yatırımcılar 115 milyon 33 bin 895 adet talep iletirken, gelen talep tutarı 799,5 milyon TL oldu. Konya Kağıt AŞ sermayesinin yüzde 20'sini temsil eden paylar bugün itibarıyla "KONKA" koduyla işlem görmeye başladı ve açılıştan hemen sonra 7,64 TL ile tavan fiyata yükseldi.

Borsa İstanbul, Halka arz, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Borsa İstanbul'da gong Konya Kağıt AŞ için çaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gıda etiketlerinde yanıltıcı görsel ve ifadeler yasak, içindekiler ise daha büyük yazılacak 12:31 Gıda etiketlerinde yanıltıcı görsel ve ifadeler yasak, içindekiler ise daha büyük yazılacak Alkole bir zam daha! Yeni fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak 11:49 Alkole bir zam daha! Yeni fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak Pitbull cinsi köpeğiyle arkadaşına dehşeti yaşattı: Çocuk korkudan potaya çıktı 11:44 Pitbull cinsi köpeğiyle arkadaşına dehşeti yaşattı: Çocuk korkudan potaya çıktı
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından 11:07 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira 10:32 En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek! 10:14 AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek!
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor 09:06 Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! 08:21 Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!

Son Dakika Haberleri
12:38 Van'a akın eden İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi
12:31 Gıda etiketlerinde yanıltıcı görsel ve ifadeler yasak, içindekiler ise daha büyük yazılacak
12:18 Kendisine bıçakla saldıran kocasını şikayet eden kadın, gazetecilere saldırdı
12:11 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin
12:09 Müge Anlı'nın sevilen avukatı Rahmi Özkan'ın ablası yaşamını yitirdi
12:01 Ekin Mert Daymaz ve Melisa Şenolsun el ele görüntülendi
11:50 İddia: "İYİ Parti, CHP'nin ortak miting teklifini reddetti!"
11:43 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:41 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!
11:36 Anne köpek "Yavrumu kurtar" diye yalvardı! İnsanlık ölmedi!
Van'a akın eden İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi Van'a akın eden İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi         
12:38
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti!         
10:37
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!         
09:13
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor         
08:48
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı         
20:37
MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası         
20:33
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 12:45:12. #1.12#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da gong Konya Kağıt AŞ için çaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement