Borsa İstanbul'da gong Matriks için çaldı - Son Dakika

Borsa İstanbul'da gong Matriks için çaldı

06.04.2021 10:47
Borsa İstanbul'da gong Matriks için çaldı, System.String[]

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Veri işlendiğinde anlam kazanan bir ürün. Bu anlamda veriyi işleyen Matriks gibi kurumlar, finansal sektörümüzün her zaman en önemli aktörlerinden biri olmaya devam edecek.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Veri işlendiğinde anlam kazanan bir ürün. Bu anlamda veriyi işleyen Matriks gibi kurumlar, finansal sektörümüzün her zaman en önemli aktörlerinden biri olmaya devam edecek. Matriks'in önemini gören yaklaşık 690 bin yatırımcı, halka arzdan pay aldı. Başarılı halka arzdan dolayı tüm taraflara teşekkür ediyorum." dedi.

Bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların, piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile söz konusu firmaların alt yapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, Garanti BBVA Yatırım ile gerçekleştirdiği halka arz sürecini tamamladı.

Finansal teknoloji alanında halka arzı gerçekleşen ilk firma olan Matriks, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni sonrasında MTRKS koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan ve halka arz sürecinde 689 bin 426 talep ile ilgi gören Matriks, yatırımcıdan 8,8 kat talep aldı.

Matriks hisselerinin ilk işlem günü için düzenlenen gong törenine Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Matriks Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gülerman, Matriks Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Akkurt, Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, Matriks Yönetim Kurulu Üyesi Berkant Erol, Matriks Yönetim Kurulu Danışmanı İsmail Hakkı Güneş katıldı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Dr. Korkmaz Enes Ergun, törendeki konuşmasında Borsa İstanbul bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Finansal teknoloji alanında dünyada son zamanlarda çok hızlı değişimler yaşandığına işaret eden Ergun, şunları kaydetti:

"Küresel rekabetteki yerimizi alabilmek ve gücümüzü koruyabilmek için biz de altyapı sistemimizi Bistech ile yeniledik. Tüm piyasalarımızı ve takas sistemimizi uçtan uca tek bir sistem üzerine topladık. Böylece birçok farklı ürün sorunsuz şekilde tek bir sistemde işlem görebilir hale geldi. Gururla söyleyebilirim ki bu sayede dünyanın en likit borsalarından biri olduk. Bu bize artan hız, artan işlem hacmi ve artan veri kapasitesi olarak geri döndü."

Verinin işlendiğinde anlam kazanan bir ürün olduğunu vurgulayan Ergün, "Bu anlamda veriyi işleyen Matriks gibi kurumlar, finansal sektörümüzün her zaman en önemli aktörlerinden biri olmaya devam edecek. Matriks'in önemini gören yaklaşık 690 bin yatırımcı, halka arzdan pay aldı. Başarılı halka arzdan dolayı tüm taraflara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Halka açılmak bizim için 18 yıllık bir hayal"

Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar da başarılı bir halka arz süreci geçirdiklerini ve yoğun bir taleple karşılaştıklarını söyledi.

Yola çıktıkları ilk andan itibaren kendilerini sermaye piyasalarına tedarikçi olmak yerine bir iş ortağı, bir paydaş olarak konumlandırdıklarına işaret eden Tutar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Halka açılmak bizim için 18 yıllık bir hayal, dolayısıyla şirket kurulduğundan beri bir anlamda buna hazırlanıyorduk. Fiili hazırlığımızı ise son bir kaç ayda yaptık. Yatırımcı ilgisinde bizim de çok mutlu olduğumuz bir rakama ulaştık, 689 bin 426 talep aldık, bizim için çok değerli. Halka arz miktarımız 8,8 kat talep aldı. Bu hem heyecan verici hem de sorumlulukları ve hedeflere bağlılıkları daha çok artırıyor."

Tutar, Matriks olarak, yeni dönemde halka arz ile birlikte kurumsal kimliklerini daha da güçlendirerek, sektördeki öncülüklerini devam ettirmek için her zamankinden daha üstün bir gayretle, daha çok çalışacaklarını belirterek, halka arzın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Borsa İstanbul, Yatırımcı, Yatırım, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da gong Matriks için çaldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara "zevzek" diyen Akşener'e yüklendi: Bunu demek su katılmamış zevzekliktir Suudi Arabistan'dan yeni karar: Yalnızca aşı olmuş ya da korona geçirmiş kişiler umre ziyareti yapabilecek Suudi Arabistan'dan yeni karar: Yalnızca aşı olmuş ya da korona geçirmiş kişiler umre ziyareti yapabilecek Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Ünlü oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı Ünlü oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz
Maç içinde Samatta'ya öfkelenen Caner, arkadaşına sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Maç içinde Samatta'ya öfkelenen Caner, arkadaşına sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu         
11:34
Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi         
11:22
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı         
11:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek         
09:27
Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu         
09:07
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var         
03:33
Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş         
22:40
Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi         
22:12
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor         
20:45
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı         
16:34
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 11:42:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa İstanbul'da gong Matriks için çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei