Borsa İstanbul'da gong Matriks için çaldı - Son Dakika

Borsa İstanbul'da gong Matriks için çaldı

06.04.2021 14:04
Borsa İstanbul'da gong Matriks için çaldı, System.String[]

Finansal teknoloji alanında halka arzı gerçekleşen ilk firma olan Matriks, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni ile MTRKS koduyla işlem görmeye başladı.

Matriks, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı

Bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların; piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların alt yapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., Garanti BBVA Yatırım ile gerçekleştirdiği halka arz sürecini tamamladı.

Matriks hisselerinin ilk işlem günü için düzenlenen gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Matriks Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gülerman, Matriks Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Akkurt, Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, Matriks Yönetim Kurulu Üyesi Berkant Erol ve Matriks Yönetim Kurulu Danışmanı İsmail Hakkı Güneş'in katılımıyla gerçekleşti.

Ergun: "Matriks, halka arz ile finans teknoloji sektörünün önemli aktörlerinden biri olmayı sürdürecek"

Finansal teknoloji alanında dünya çapında çok hızlı bir değişim yaşandığını ifade eden Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Küresel rekabetteki yerimizi alabilmek ve gücümüzü koruyabilmek için biz de altyapı sistemimizi Bistech ile yeniledik. Tüm piyasalarımızı ve takas sistemimizi uçtan uca tek bir sistemde çalışır hale getirdik. Böylece birçok farklı aynı anda ürün sorunsuz şekilde tek bir sistemde işlem görebilir hale geldi. Gururla söyleyebilirim ki, bu sayede dünyanın en likit borsalarından biri olduk, bu bize artan hız, artan işlem hacmi ve artan veri kapasitesi olarak geri döndü.

Veri işlendiğinde anlam kazanan bir ürün. Bu anlamda veriyi işleyen Matriks gibi kurumlar, finansal sektörümüzün her zaman en önemli aktörlerinden biri olmaya devam edecek. Matriks'in önemini gören yaklaşık 690 bin yatırımcı, halka arzdan pay aldı. Başarılı halka arzdan dolayı tüm taraflara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tutar: "18 yıl önce kurduğumuz, kendi verimizi yayınlama hayalini gerçekleştirdik"

Gong töreninde konuşan Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, başarılı bir halka arz süreci geçirdiklerini ve yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirterek, "Yola çıktığımız ilk günden bu yana kendimizi sermaye piyasalarına tedarikçi olmak yerine bir iş ortağı, bir paydaş olarak konumlandırdık. Sadece yazılım üretmek yerine çözüm üreten bir marka olma gayretinde olduk. Uluslararası standartlarda Türk usulü iş yaparak bu alanda fark yarattık. Bugün bu ortaklığı resmileştirirken, 18 yıl önce kurduğumuz 'borsada kendi verimizi yayınlama' hayalini gerçekleştirmenin de gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Tutar: "Türkiye'nin halka açık ilk finansal teknoloji firması olduk"

Matriks'in, 700 bine yakın yeni ortağı ile büyüme yolunda gücüne güç kattığını ifade eden Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, "Talep toplama sürecimiz, yatırımcı sayısı bakımından bugüne dek görülmemiş bir yoğunlukla karşılaştı. Yatırımcılarımıza Matriks'e gösterdikleri ilgi ve güven için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizlere inanarak şirketimizin geleceğine ortak olan yatırımcılarımızla birlikte sürdürülebilir büyüme yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Yatırımcılarımızın ilgisi, onlara olan sorumluluğumuzu ve gelecek hedeflerimize olan bağlılığımızı bir kat daha artırdı. Halka arz sürecinde uzmanlıklarıyla yanımızda olan Garanti BBVA Yatırım'la bu çok önemli dönemi birlikte tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Matriks olarak, yeni dönemde halka arz ile birlikte kurumsal kimliğimizi daha da güçlendirerek, sektördeki öncülüğümüzü devam ettirmek için her zamankinden daha üstün bir gayretle ve daha çok çalışacağız. Halka arzımızın hem Matriks hem de sermaye piyasaları için uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu.

Borsa İstanbul'da gong Matriks için çaldı

İsmail Hakkı Güneş, Borsa İstanbul, Yatırımcı, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Borsa İstanbul'da gong Matriks için çaldı - Son Dakika


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