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Borsa İstanbul'da gong 'OYAK Yatırım' için çaldı - Son Dakika

Borsa İstanbul'da gong 'OYAK Yatırım' için çaldı

23.06.2021 13:01
Borsa İstanbul'da gong 'OYAK Yatırım' için çaldı, System.String[]

OYAK Yatırım A.Ş.'nin 2-3-4 Haziran 2021 tarihlerinde başarıyla tamamlanan halka arzının, pandemi nedeniyle ertelenen gong töreni Borsa İstanbul'da yapıldı.

OYAK Yatırım A.Ş.'nin 2-3-4 Haziran 2021 tarihlerinde başarıyla tamamlanan halka arzının, pandemi nedeniyle ertelenen gong töreni Borsa İstanbul'da yapıldı. 10 Haziran'da Borsa'da işlem görmeye başlayan OYAK Yatırım'ın belirlenen halka arz büyüklüğü 526 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

OYAK Yatırım'ın Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, OYAK Finans Sektörü Grup Başkanı Emrah Silav, OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal ve ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, aracı kurumların Borsa İstanbul'un en önemli iş ortak ve paydaşları olduğunu belirterek, "Pandemi sürecinde aracı kurumlarla birlikte Borsa olarak tüm hizmetleri kesintisiz sunmaya devam ettik. Sektör olarak çok ciddi bir testten geçtik ve değişen koşullara hızlı bir şekilde ayak uydurmayı başarabildik. Bu özverili gayretlerinden dolayı aracı kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesile ile OYAK Yatırım'ın halka arzında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

OYAK Finans Sektörü Grup Başkanı Emrah Silav: "Çok başarılı bir halka arzı geride bıraktık"

OYAK Finans Sektörü Grup Başkanı Emrah Silav, "OYAK Yatırım, 40 yıllık bir geçmişe ve tecrübeye sahip. Özellikle son 5 yılda OYAK'ın bize sağladığı vizyon ve kararlılığı ile son 4 yılda özkaynak karlılığımızı %21'den %54'e çıkardık. Her sene artan iş birliklerimiz ve çeşitlenen ürünlerimizle ciddi bir sürdürülebilir büyüme sağlandı. Başta bu vizyonu bizlere sunan OYAK Genel Müdürü Sayın Süleyman Savaş Erdem'e ve sonrasında halka arzımıza katılan tüm yatırımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.

OYAK Yatırım'ın standart bir yatırım şirketinin faaliyet alanlarının dışında da girişimleri olduğunu belirten Silav, "Global sigorta brokerliği faaliyetlerinden finansal teknoloji alanına kadar birçok girişimlerimiz var. Finans ve sigorta sektöründe girişim sermayesi konusu, halka arz sonrasında elde ettiğimiz kaynaklarla üzerinde duracağımız önemli bir alan olacak" dedi.

OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal: "Farklı hizmet özelliklerimizle yatırımcılarımıza kazandıracağız"

OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal ise, "526 milyon TL'lik halka arzımıza 2 katından fazla talep geldi. Özellikle önemsediğimiz kurumsal yatırımcılardan talep miktarı 3.8 katına kadar ulaştı. Sorumluluğumuzun bir kat daha arttığının farkındayız. 40 yıllık tecrübemizin olduğu aracılık hizmetlerinin yanında sigorta, yatırım fonlama gibi farklı kollarda da faaliyet gösteren birçok ürünü tek bir çatıda yatırımcılarına sunma imkanı olan yegane aracı kurumuz. Önümüzdeki dönemde de yeni projelerle şirketimizi daha iyi noktalara taşıyacak, yatırımcılarımıza önemli kazançlar sağlayacağız. Tüm bireysel ve kurumsal yatırımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Borsa İstanbul'da gong 'OYAK Yatırım' için çaldı

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Borsa İstanbul, Haziran, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da gong 'OYAK Yatırım' için çaldı - Son Dakika Ekonomi


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