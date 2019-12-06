Borsa İstanbul'da gong, Papilon Savunma için çaldı

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, "Kendi yatırımcımızı işe dahil eder, yerli, yabancı, kurumsal ve bireysel yatırımcı çeşitliliği sağlarsak Finans Merkezi olma iddiamızı sürdürebiliriz." dedi.

Biyometrik güvenlik sistemleri şirketi Papilon Savunma, PAPIL koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Verilen bilgiye göre, Papilon Savunma'nın halka arz sürecinde 49 yatırım kuruluşunun 3 bin 788 yatırımcısından 10 kattan fazla talep geldi.

Şirketin halka arz töreni Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, Papilon Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kerimoğlu, Papilon Savunma Teknik Üst Lideri Banu Altay, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, Gedik Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Onur Topaç, Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık ve şirket yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gönen, etkinlikteki konuşmasında, borsanın uluslararası bir mecra olduğunu dile getirerek, şirketlerin katılımından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak bularak şirketleri bir üst lige çıkarmanın kendilerinin en önemli görevleri olduğuna işaret eden Gönen, şunları kaydetti:

"Onu yaparken daha çok kendi yatırımcımıza güveniyoruz. Burada da yaklaşık 4 bin yeni yatırımcımızın gelmesi bizim için çok önemli. Kendi yatırımcımızı bu işe dahil eder, yerli, yabancı, kurumsal ve bireysel yatırımcı çeşitliliği sağlarsak Finans Merkezi olma iddiamızı sürdürebiliriz. Bunu yaparken yatırımcıları da memnun etmemiz lazım. Topyekün sermaye piyasasının çoğunluk hissedarı, esas sahibi yatırımcılardır. Onları memnun etmemiz sermaye piyasasının başarısı için çok önemli. Bu işte ortak olduğumuzu, ortaklık kültürünü aklımızda tutarak ilerlememiz lazım."

" Hedefimiz, kendi ülkemizde huzur ve güvenin oluşmasına katkı sağlamak"

Papilon Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kerimoğlu, "Papilon Savunma olarak önceliğimiz ve yegane hedefimiz, kendi ülkemizde huzur ve güvenin oluşmasına katkı sağlamak, tüm güvenlik güçlerimizin işini kolaylaştırmak ve adaletin tesisinde en doğruyu en hızlı zamanda ortaya çıkarmaktı. Bunu başardığımıza inanıyorum. İnsandan daha değerli sermaye, insandan daha değerli bir emek yoktur." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla yeni paydaşların ve ortakların olacağını dile getiren Kerimoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onlara mahcup olmadan, yarattığımız ve yaratacağımız yeni değerleri paylaşmak en büyük temennimizdir. Bugün bu tören, büyüme ve gelişmemizi sürekli kılmak adına, tarihe adımızı yazdıracak işler yapmak için attığımız önemli bir adım. Değişim süreçlerinin her aşaması bilinçli kararlar almayı gerektirir. Önemli olan başarı için geçmişteki gücü kullanarak geçmişi diskalifiye etmek değil, geleceği kalifiye ederek paylaşılacak yeni değerler yaratmaktır.

Bundan sonra da amacımız, yüksek ve yenilikçi teknolojilere öncülük ederek, fark yaratacak inovasyonları hayata geçirmek, bizzat halkımızın refah düzeyini yükseltecek ürün ve çözümler için araştırma-geliştirme yapmaktır. Hedeflerimize ve ilkelerimize sadık kalarak, kaliteli bir organizasyon, uluslararası bakış açısı ve farkındalık yaratacak başarılı çalışmalarla ilerlemektir."

"Gedik Yatırım, 2019'da 3 kıymetli şirketin 135 milyon TL'lik halka arzını gerçekleştirdi"

Paplion Savunma'nın halka arz sürecine liderlik eden Topaç, "2019 yılında Papilon Savunma dahil 6 şirketin 264 milyon TL tutarında pay halka arzı gerçekleşti. Bunların arasında, 3 kıymetli şirketin 135 milyon TL büyüklüğünde halka arzını Gedik Yatırım liderliğinde gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Borsada yeni yatırımcıların arttığı zamanların, halka arzların arttığı dönemde olduğuna işaret eden Topaç, bu yüzden halka arzların özendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Topaç, bu kapsamda, halka arz piyasasını canlandırmak ve yeni yatırımcıları borsaya kazandırmak için yeni düzenlemeleri, şirketlerin ve yatırımcıların merakla beklediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Halka arzların özendirilmesi için fiili dolaşımdaki payları ile orantılı olarak şirketlere kurumlar vergisi indirimi sağlayan düzenlemeler ve işveren payında iyileştirmeler gibi teşvikler, talep tarafında ise yatırımcıların temettü kazançlarından alınan verginin kaldırılması gibi teşvikler önem arz etmektedir.

Kaynak sağlamada artık bankacılık ağırlıklı yapıdan sermaye piyasası araçlarıyla dengelenmenin sağlandığı yapıya geçmemiz gerekiyor. Halka açılmalar ile bankacılık üzerindeki kaynak yoğunlaşması riski azalacak, şirketlerimiz uzun vadeli ve düşük maliyetli kaynak sağlama, borçların azaltılması, işletme sermayesi ve daha da önemlisi kurumsal yapının güçlenmesi ile itibar, şeffaflaşma, bilinirlik gibi çok önemli avantajlara kavuşacaktır."

Papilon Savunma'nın Borsa İstanbul'a hareket getirecek iyi yönetilen bir şirket olduğunu belirten Topaç, 49 yatırım kuruluşunun 3 bin 788 yatırımcısından 10 kattan fazla talep geldiğini bildirdi.