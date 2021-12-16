Borsa İstanbul'da gong Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için çaldı - Son Dakika

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, bu sene halka arzlarda rekor kırdıklarını belirterek, "Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, bu sene borsamızda işlem görmeye başlayan 53. şirket oldu." dedi.

Borsa İstanbul'da gong Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için çaldı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın gayrimenkul ve inşaat alanında başarılı projeler gerçekleştirdiğini, Ankara ve İstanbul'daki başarılı projeleriyle sektörün gelişimine yön verirken, aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine de katkı sağladığını belirtti.

Ergun, böyle başarılı ve büyük bir gayrimenkul yatırım ortaklığını bugün borsada görmekten çok mutlu olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar müşterilerine yatırım yapma imkanı veren Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, bugünden itibaren borsamız aracılığı ile yatırımcılarına ortak olma fırsatı da sağlamış olmaktadır. Bu sene halka arzlarda rekor kırdık. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, bu sene borsamızda işlem görmeye başlayan 53. şirket oldu. Yani Rize'ye geldik. Daha önceki rekor 1990 yılında 35 şirket idi. Tabii, burada asıl önemli olan, sadece bir sene değil, seneye ve sonraki seneye ve hatta mümkünse her sene, belli büyüklükte ve belli sayıda şirketleri borsamıza kazandırarak devamlılığı sağlamak ve böylece ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için büyümenin finansmanını sermaye piyasaları yoluyla karşılayabilmeyi sürekli hale getirebilmektir."

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yaklaşık 1,1 milyar TL hasılat ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğine işaret eden Ergun, bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

"Bize güvenen, inanan yatırımcılarımıza önemli fırsatlar sunmaya devam edeceğiz"

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ise bugünün kendileri için kıymetli ve çok mutlu bir gün olduğunu belirterek, başından beri hep var olan halka açılma ve hisse senedi piyasalarıyla elde edecekleri kaynaklarla, öz kaynakları güçlendirerek yeni projeler geliştirme stratejilerinde çok önemli bir aşamayı bugün itibarıyla tamamladıklarını kaydetti.

Geçen hafta talep toplamanın gerçekleştiğini, bu hafta itibarıyla halka arzın tamamlandığını anımsatan Erdoğan, "Yatırımcılarımız tarafından gelen yoğun ilgi de bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerin çok önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Bugün itibarıyla da yeni projeler geliştirerek bize güvenen, inanan yatırımcılarımıza önemli fırsatlar sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, farklı bir gayrimenkul yatırım ortaklığı modeli geliştirerek yatırımcıların karşısına çıktıklarını ifade ederek, bunu da geliştirici odaklı gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak tanımladıklarını söyledi.

Bu modelle gayrimenkul yatırım ortaklığı geliştirmenin bundan sonra gayrimenkul geliştirme şirketlerine de örnek olabileceğini aktaran Erdoğan, bunun sektöre, hisse senedi piyasalarına, ekonomiye istihdam olarak katkı sağlayacağını dile getirdi.

Erdoğan, özellikle İstanbul'da gayrimenkul geliştirmeye, ekonomiye katma değer üretmeye, hisse senedi piyasalarına, yatırımcılara fırsatlar sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Bu yılın en büyük halka arzlarından birini gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz"

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Tezmen de Tera Yatırım ailesi olarak bu yılın en büyük halka arzlarından birini gerçekleştirmekten gurur duyduklarını söyledi.

Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da Pasifik Grubu'nun herkesin bildiği, tanıdığı ve marka projelere imza atacağından emin olduğunu ifade eden Tezmen, "Bazen aracı kurumlar gayrimenkul yatırımlarının ne kadar kıymetli olduğunu biraz göz ardı edebiliyorlar. Oysa gayrimenkul sektöründeki yatırımlar birçok sektöre dokunuyor ve Türkiye'nin gelişmesine, ekonomisine çok önemli katkılarda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tezmen, kurum olarak bu yıl 4 halk arz yaptıklarını anlatarak, "Bizim için Pasifik'in yeri gerçekten çok önemli. İlk defa bu kadar büyük bir halk arzının altına imza atmış olduk." dedi.