Borsa İstanbul'da gong PC İletişim için çaldı - Son Dakika

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "PC İletişim toplam 109 milyon TL ve 178 bin yatırımcıya ulaşarak başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir." dedi.

Borsa İstanbul'da gong, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ için çaldı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, salgınla birlikte, sosyal hayatta ve çalışma hayatında yaşanan değişikliklerle, medya planlaması ve özellikle dijital performansın oldukça önem kazandığını belirtti.

PC İletişim'in, hem yurt içinde hem de yurt dışında bu alanda başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiğini ifade eden Ergun, PC İletişim'in, uluslararası alanda gösterdiği bu başarılarla Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

Ergun, Borsa İstanbul olarak son dönemde uluslararası alandaki çalışmaları artırdıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Borsaya gelme potansiyeli olan yabancı yatırımcılar ile kurumsal iletişimimizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda, Dünya Borsalar Federasyonu'nun yönetim kurulunda yer aldık. Tüm alt çalışma komitelerinde arkadaşlarımız görev aldılar. Bu çalışma komitelerinde diğer borsalar ile birlikte çalışıyorlar. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki, Borsalar Forumu'nun genel sekretaryasını yürütüyoruz. İslam ülkeleri ile birlikte ortak projeler gerçekleştiriyoruz. Yine, uluslararası alanda diğer borsalarla birebir toplantılar gerçekleştiriyoruz. Ortak çalışmalar ve iş birlikleri yapıyoruz. Diğer taraftan, uluslararası yatırımcıların işlem yaptığı yerli ve yabancı aracı kurumlar ile iletişim halindeyiz. Uluslararası yatırımcılar ile görüşüyoruz. Bütün bu çalışmaları yaparken, sermaye piyasalarımızı daha etkin bir şekilde anlatabilmek için biz de dijital medya hizmetlerinden faydalanıyoruz, yazılı ve görsel içerikler hazırlıyoruz."

Korkmaz Ergun, PC İletişim'in toplam 109 milyon TL ve 178 bin yatırımcıya ulaşarak başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini bildirerek, bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kurumuna teşekkürlerini iletti.