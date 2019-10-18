Son Dakika Haberleri: Borsa istanbul’da “ISTAÇ tahkimi” konuşuldu
Son Dakika Ekonomi Borsa istanbul’da “ISTAÇ tahkimi” konuşuldu

Borsa istanbul’da “ISTAÇ tahkimi” konuşuldu

17 dakika önce

İstanbul Tahkim Merkezi ve Borsa İstanbul iş birliği ile 17 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen panel, Borsa'da işlem gören şirketlerin avukat ve hukuk müşavirlerini buluşturdu.

Borsa istanbul’da “ISTAÇ tahkimi” konuşuldu, System.String[]

İstanbul Tahkim Merkezi ve Borsa İstanbul iş birliği ile 17 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen panel, Borsa'da işlem gören şirketlerin avukat ve hukuk müşavirlerini buluşturdu.

İstanbul Tahkim Merkezi, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:17 
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