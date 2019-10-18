Borsa istanbul’da “ISTAÇ tahkimi” konuşuldu
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İstanbul Tahkim Merkezi ve Borsa İstanbul iş birliği ile 17 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen panel, Borsa'da işlem gören şirketlerin avukat ve hukuk müşavirlerini buluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:17
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