Borsa İstanbul'da

Tahkim yargısı ve ISTAC Tahkimi'nin tanıtıldığı panel beyin fırtınasına dönüştü.

Tahkim yargılamasının tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ile Borsa İstanbul'un ortaklaşa gerçekleştirdiği panel Borsa şirketlerinden yoğun ilgi gördü.

Borsa İstanbul konferans salonunda düzenlenen panelin açılışında konuşan Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun, "Borsa olarak işlem gören şirketlere ve yatırımcıya güven veren bir piyasa olma hedefindeyiz" dedi. Ergun, ISTAC ile birlikte düzenlenen paneli de bu güveni artırıcı çalışmalar kapsamında değerlendirdi.

İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, kurumu tanıttığı konuşmasında iş dünyası için uyuşmazlık sorunlarının hızlı çözümünün önemine dikkat çekti. Akıncı şöyle konuştu:

"Herkesin beklentisi öncelikle hızlı yargılama, ikincisi kalitesi yüksek uzman yargılama, üçüncüsü masrafların makul olduğu hesaplı yargılama… İstanbul Tahkim Merkezi tahkim davalarında bu 3 önemli avantajı sunuyor. ISTAC'da davalar seri tahkimde 3 ayda, normal tahkim yargısında 6 ayda bitiyor" dedi.

Av. Serdar Paksoy ise konuşmasında ISTAC'da "taraf vekili" olarak yaşadığı tahkim davası tecrübesini paylaşırken şu değerlendirmede bulundu:

"İyi bir yargılamada çıkan sonuç aleyhinize bile olsa sizi tatmin eder. Nitekim ISTAC'daki davamızda 155 sayfalık bir karar çıkmıştı ve sonuç tüm taraflar için tatmin ediciydi. Tahkimde kendi kaderinizi kendi elinizde tutabiliyorsunuz. Davanın usul kurallarını kendiniz belirleyip kendi hakeminizi seçme imkânına sahipsiniz, bu büyük bir lüks."

Denizbank Genel Müdür Yardımcısı ve Hukuk Başmüşaviri Ali Murat Dizdar'ın moderatörlüğündeki panelde konuşan Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla da, tahkim sözleşmelerinin hazırlanışı ve yargı aşamaları üzerinde durdu. Gökyayla, özellikle ISTAC tarafından ilk kez hayata geçirilen "Acil Durum Hakemi" uygulamasının önemine dikkat çekerken, bunun yargılama sürecinin başlangıcında ihtiyati tedbir kararı almak gerektiğinde başvurulan hızlı bir tahkim prosedürü olduğunu vurguladı. ISTAC Genel Sekreteri Yasin Ekmen ise konuşmasında "Seri Tahkim" yargısının işleyişini anlattı. Panel, borsa şirketlerinden katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.