Yeni güne yüzde 0.49 artışla 107 bin 787 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi, öğleye doğru kazanımlarını artırarak 108 bin puanın da üzerinde hareket ediyor. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.42, BIST Mali Endeks yüzde 0.46, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.45 artıdaydı.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'a göre, küresel piyasalarda risklere karşın iyimserliğin arttığına işaret ederek, "Borsa İstanbul'da iyimserlik güç kazanıyor."

Endeksin teknik görünümünün uzun süredir olduğu gibi pozitif sinyaller vermeye devam ettiğinin altını çizen Akyol, "Bu noktada geçtiğimiz haftaki yükselişlerde aşılamayan 106 binin üzerinde kapanış yapılmasını son derece pozitif buluyoruz. Diğer taraftan kısa vadeli teknik göstergelerin yavaş yavaş aşırı alıma işaret eden bölgeye yaklaşmış olması ise dikkat çekiyor. Bu durum kar satışı riskine kapı açsa da henüz geri dönüşe işaret eden güçlü bir sinyal oluşmuş değil. Kaldı ki, olası geri çekilmelerin 106 binin üzerinde karşılanması durumunda yukarı yönlü trendin korunacağını düşünüyoruz" dedi ve küresel piyasalar ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD-Çin gerilimi ticaret anlaşmasını etkilemeden yatışırken yatırımcıların ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik sürece odaklanması varlık fiyatlarının küresel ölçekte iyimser sayılabilecek bir zeminde hareket etmesini sağlıyor. Trump'ın ABD'deki protestoları sona erdirmek için daha fazla güç kullanılabileceğine yönelik söylemleri gerilimi artırıp moral bozsa da şimdilik genele yayılan büyük ölçekli bir etki oluşmuş değil. Bu noktada, protestoların daha çok değerli metallerde dalgalanmaya yol açtığını görüyoruz. Veriler ise yılın en zayıf çeyreğinde bulunmamız nedeniyle zayıf bir tablo ortaya koymaya devam ediyor. Ancak büyük resme baktığımızda ekonomilerde büyümenin beklendiği üçüncü çeyreğe doğru yol alıyor olmamızın risk iştahını canlı tutacak bir unsur olduğuna inanıyoruz."