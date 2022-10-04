Son dakika gündem: Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

04.10.2022 09:52
Son dakika gündem: Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri... BORSA İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak, haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BORSA İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak, haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Kurulan Örgüte Üye Olma' ve '6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet' suçunu işleyerek haksız kazanç sağladıkları yönünde bulgular elde edildi. Bunun üzerine savcılık, 2'si yurtdışında bulunan toplam 10 şüpheliden 8'inin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.

17 FARKLI ADRESE OPERASYON

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul merkezli Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 farklı adreste bugün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Mehmet Akdere (53), T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 dizüstü bilgisayar, 8 cep telefonu, 2 ajanda, 4 flash bellek, 1 masaüstü bilgisayar, 2 hard disk, 5 bin euro, 10 bin 70 dolar, 69 bin 800 TL para ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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