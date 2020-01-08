Borsa İstanbul'da pamuk varantları işlem görmeye başladı

Pamuk dayanaklı varantlar, 8 Ocak Çarşamba günü Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni sonrası işlem görmeye başladı.

Pamuk varantlarının Borsa İstanbul'da işlem görmesi sebebiyle düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Gönen ve Dr. Korkmaz Enes Ergun, İş Yatırım Genel Müdürü Rıza Kutlusoy, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, "Borsada; yerli, yabancı, bireysel ve kurumsal olmak üzere tüm yatırımcıları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Likidite bu şekilde oluşuyor. Likidite için özellikle önemli olan bireysel yatırımcıların ilgisini çeken ürünler bizim için oldukça değerli. Pamuk, Borsa İstanbul'daki tarıma dayalı ilk varant." diyerek pamuğun Türkiye'de çok üretildiğini ve daha da çok tüketildiğinin altını çizdi.

Gönen'in ardından İş Yatırım Genel Müdürü Rıza Kutlusoy da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Pamuk beş bin yıldır tarımı yapılan kadim bir emtia. Ülkemiz yıllık 2.6 milyon ton ile dünya üretiminde altıncı sırada yer alıyor. Bu üretimin ham ürün olarak parasal karşılığı yaklaşık 10 milyar lira. Pamuğun tarladan başlayıp bitmiş tekstil ürünlerine kadar ulaşan değer zinciri doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlamaktadır. Ülkemiz imalat sanayii katma değerinin yüzde 10'u, 28 milyar dolara ulaşan büyüklüğü ile yıllık ihracatımızın yüzde 17'si pamuğu ağırlıklı girdi olarak kullanan tekstil sektörü tarafından yaratılmaktadır. Pamuk varantları pamuk fiyatlarının dalgalanmasına yönelik bir koruma enstrümanıdır ve piyasalara sunmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek isterim."

Kutlusoy, gelecek aylarda pamuk varantlarına Varant Akademi ve www.isvarant.com üzerinden bilinçli yatırım ve koruma stratejileri için destek verileceği de ekledi.

Türkiye'nin ilk yerli varant ihraççısı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Türkiye'de ve dünyada ilk defa ihraç edilen pamuk dayanak varlıklı varantları ile pamuk fiyatları üzerinde beklentisi olan yatırımcılar Borsa İstanbul'da kolaylıkla yatırım yapabilecek. Dar alım satım fiyat makası, piyasa yapıcı tarafından sağlanan yüksek likidite ve kaldıraç, pamuk varantlarının yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı olmasını sağlıyor.